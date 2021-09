Tiago Leifert sobre decisão de sair da Globo: 'Declarei vitória'

Tiago Leifert fez mistérios sobre seus novos projetos depois de sair da TV Globo (foto: Reprodução/TV Globo) Convidado desta manhã (10/9) no Programa Mais Você, conduzido por Ana Maria Braga, o apresentador Tiago Leifert comentou a decisão de deixar a TV Globo. Entretanto, manteve o mistério sobre seus novos projetos.





11:04 - 10/09/2021 Tadeu Schmidt é cotado para apresentar BBB22 com saída de Tiago Leifert Durante o tradicional café da manhã com a loira, o profissional, que se descreve como 'workaholic' (viciado em trabalho) disse que, após de 16 anos de trabalho duro na emissora, finalmente, 'declarou vitória' e decidiu respirar novos ares. Com a proximidade do fim de seu contrato, encontrou o momento oportuno para a mudança.





"Preciso comemorar uma hora. Preciso falar 'ganhei'. E precisa ser agora. Minha mulher está grávida, meu filho vai nascer. Meus sobrinhos são maravilhosos. Juntei um dinheirinho legal que me dá o privilégio de olhar para trás e parar um pouco. E tem tanta coisa que eu quero aprender, tem tanta coisa acontecendo lá fora. Eu quero voltar a estudar, quero fazer coisas. Então eu falei: 'é agora'. E o meu contrato estava acabando. Então é aquela coisa de nave espacial. Ou você faz o lançamento hoje, ou tem que esperar mais seis meses até tudo se alinhar para você lançar de novo. Então era essa a escolha que eu tinha de fazer. Sair ou ficar mais quatro anos", disse Leifert.





O apresentador falou também sobre sua relação com a Globo e o modo obstinado com que encara o trabalho desde que foi estudar nos Estados Unidos, ainda jovem.





"É caro (estudar fora). A gente (a família) não tinha essa grana toda, mas tinha o suficiente para eu ter essa oportuniade. Então é óbvio que eu iria aproveitar. Eu fui lá para ser o melhor aluno, para fazer o melhor estágio e eu para ser o melhor onde eu estiver. E eu cumpri a minha promessa", contou.





(...) E aí, quando eu fui para o entretenimento, a mesma coisa. Eu tive uma vida de atleta. Na véspera do The Voice e do Big Brother, eu não saía. (...) Foi essa obssessão, sempre, trabalhando muito, sem férias. Aí, teve um dia - foi a minha grande epifania no ano passado -, no Big Brother 20, a minha esposa grávida me disse às 4 da manhã, quando cheguei em casa: 'Foi demais! Você não está feliz?'. E eu disse: 'Não. Eu não fiz mais que a minha obrigação. Eu estou aqui pra isso. Niguém tem que me dar nem parabéns.'. E foi aí que eu pensei: 'Quando é que eu vou declarar vitória? Quando eu vou olhar para a minha missão e falar: 'Consegui, eu ganhei!', complementou.

Saída programada

Em comunicado divulgado nessa quinta-feira (10/9), Tiago Leifert já havia explicado que a decisão de sair da TV Globo não foi repentina, mas discutida com a emissora desde o fim de 2020.





"Como não havia pressa nenhuma, combinamos de nos falar de novo perto do fim do meu contrato. Recentemente, após uma nova conversa e com a ideia totalmente madura, comuniquei à Globo minha decisão”, escreveu em seu perfil no Instagram.