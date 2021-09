Tiago Leifert tomou café da manhã com Ana Maria Braga e participou do "Encontro" com Fátima Bernardes ontem, para falar sobre sua decisão de deixar a Globo, onde ingressou em 2004 (foto: João Cotta/Divulgação )





Na esteira das sucessivas entradas e saídas de apresentadores da TV Globo nos últimos meses, incluindo a partida de Fausto Silva, maior nome na área, para a Band, Tiago Leifert anunciou na noite da última quinta-feira (9/09) que vai deixar a emissora. O jornalista e apresentador usou suas redes sociais para dar a notícia.





"Chega um momento na vida de todo jovem que ele precisa sair da casa dos pais e encarar o mundo. Na minha vida pessoal, eu já obviamente passei por esse momento, meus cabelos (ou a ausência deles) não mentem: tenho 41 anos, casado e sou pai. Já na vida profissional... Esse momento chegou. Em dezembro, vou me despedir da casa que eu amo", escreveu Leifert em um longo texto publicado em seu Instagram.









A Globo reiterou a notícia num comunicado enviado por sua Central de Comunicação à imprensa. "Tiago Leifert irá se despedir da Globo, após 15 anos de uma parceria feliz e bem-sucedida", anunciou a empresa.





Antes disso, ele apresenta a décima temporada do "The voice Brasil", cuja final está prevista para 23 de dezembro. No texto em que anuncia sua saída, Leifert afirma que a próxima edição do reality musical será "diferente e cheia de dinâmicas novas". "Vou ter bastante tempo para me despedir de todo mundo, agradecer e obviamente chorar como nunca."

CARREIRA

Filho de Gilberto Leifert, ex-diretor de Relações com o Mercado da emissora, o apresentador iniciou a carreira em 2004, na Rede Vanguarda, afiliada da Globo no interior de São Paulo. Em 2006, começou a trabalhar no SporTV e, em 2008, passou a atuar no "Esporte Espetacular" e no "Globo Esporte".





Com o sucesso na apresentação do jornal esportivo, Leifert migrou do jornalismo para o entretenimento, caminho percorrido por outros profissionais da emissora, como Pedro Bial, Fátima Bernardes e Patrícia Poeta.





Ele apresentou atrações como "É de casa", "The voice Brasil" e "The voice kids". Entre 2016 e 2020, teve também o programa "Zero1", voltado para os fãs de games, uma de suas paixões confessas.





Em 2017, Leifert assumiu o "Big brother Brasil" em substituição a Pedro Bial. No comando do reality até a edição deste ano, ele criou seus próprios bordões, como "fogo no parquinho", e promoveu uma inflexão no modo de ver a disputa, acentuando seu caráter de “game” em detrimento do laboratório de convívio no confinamento, que parecia ser o aspecto mais relevante para Bial.





À frente do “BBB”, Leifert apresentou o histórico paredão triplo do "BBB 20" (na verdade, polarizado entre a “fada sensata” Manu Gavassi e o “ogro” Felipe Prior), que teve recorde mundial de votos.





Na edição deste ano, ele foi surpreendido com uma denúncia de racismo ao vivo, feita pelo professor de geografia mineiro João Luiz. No paredão subsequente a esse episódio, Leifert pediu licença para sair do script e fazer um discurso a respeito do racismo, posicionando-se como “um homem branco” que ainda precisa aprender sobre o tema.

CAFÉ DA MANHÃ

Capitalizando em audiência o anúncio da saída do apresentador, a Globo fez de Tiago Leifert a principal atração da programação de sua manhã de sexta-feira (10/09). Como manda o figurino, Ana Maria Braga recebeu o 'eliminado' do "BBB" no "Mais você".





O próprio apresentador brincou com a situação. "Mantendo a tradição de todo ex-BBB, vim na Ana Maria Braga na manhã seguinte da eliminação", publicou em suas redes sociais.

Na entrevista, ele explicou que a rotina de trabalho era "uma vida de atleta". "Na véspera do 'The voice' ou do 'Big brother', eu não saía. Essa obsessão sempre, trabalhando muito, sem férias. Minha grande epifania no ano passado, o 'BBB20', minha esposa grávida. O programa tinha sido grande, e eu não estava feliz", afirmou.





"Decidi que ia sair da Globo porque minha missão aqui está cumprida", afirmou. Leifert citou vagamente “novos projetos”, sem especificar seu destino profissional.





Sobre o "BBB", ele comentou que foi feliz no comando do reality. "Todas as três primeiras semanas de 'Big brother' vão ser difíceis. Foram difíceis, mas a equipe está muito cascuda. A gente se conhece, está muito fechado. Por mais que a gente tenha tido problemas com a Karol [Conká] e o Lucas [Penteado], a gente conseguiu", disse.





Leifert foi também atração do “Encontro com Fátima Bernardes”. A apresentadora ressaltou o lado positivo das mudanças, mas sugeriu a hipótese de o apresentador retornar à emissora, futuramente.





VAGA NO “BBB” INSPIRA BOLSA DE APOSTAS



Em junho de 2021, após a abrupta saída de Faustão do comando do “Domingão”, Tiago Leifert assumiu as tardes de domingo da TV Globo até a estreia de seu novo titular, Luciano Huck. Seu bom desempenho no dia de maior audiência (e faturamento publicitário) para a emissora fez com que muitos telespectadores e até alguns comentaristas de TV torcessem por sua efetivação no horário.





Agora que Leifert também anunciou que se despede da Globo no fim do ano, o público do "BBB" se preocupa com quem será o próximo apresentador do reality e faz intensas especulações sobre o novo nome. No Twitter, a notícia ficou entre os assuntos mais comentados, e três profissionais ficaram entre os mais citados: Marcos Mion, Ana Clara e Mônica Iozzi.

VANTAGEM

Recém-contratado pela Globo para assumir o "Caldeirão" até o final do ano, Mion aparenta ter certa vantagem por já ter apresentado três edições de "A fazenda", da Record, bem como outros realities, como o "Ídolos" e o "The four Brasil".





Já Ana Clara é a favorita entre os tuiteiros. A jornalista carioca participou do "BBB 18" ao lado de seu pai, em uma dinâmica inédita no programa em que dois participantes ocuparam a vaga de um concorrente ao prêmio. Eles terminaram em terceiro lugar.





Após a passagem pelo reality, ela virou repórter do extinto "Vídeo Show" e participou da cobertura do "Rock in Rio" em 2019. No mesmo ano, Ana Clara assumiu a apresentação de um quadro no "BBB" em que recebia os 'brothers' e as 'sisters' recém-eliminados.





Desde o ano passado, as entrevistas que ela conduz no “Rede BBB” passaram a receber volumosos elogios. Até mesmo Boninho, o manda-chuva do “Big brother”, reconheceu o bom desempenho de Ana Clara e afirmou que ela merecia mais espaço na grade da emissora.





Apesar de apontada na web, Mônica Iozzi talvez seja o nome menos provável para a atração. A atriz e apresentadora ficou conhecida pelo programa "CQC", da Band, atuou como repórter do "BBB14" e foi apresentadora do "Vídeo show" entre 2015 e 2016. Desde então, Iozzi trabalhou como atriz nas séries "Vade retro" (2017), "Assédio" (2018) e "Carcereiros" (2019), e na novela "A dona do pedaço" (2019).





Enquanto a Globo não anuncia o comando do "BBB22", o público de reality shows poderá acompanhar "A fazenda 13" a partir da próxima terça-feira (14/09). A nova edição do programa da Record será apresentada por Adriane Galisteu e tem entre os participantes confirmados a funkeira Tati Quebra Barraco, o cantor Nego do Borel, o ator Mussunzinho e o ex-BBB Acrebiano "Bil" Araújo. (GA)