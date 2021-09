Tiago Leifert também chora, e ao vivo

André Hermeto*





Nenhuma carreira se constrói do dia para a noite. Muito menos no jornalismo. Com apenas 16 anos, Tiago Leifert pegou seu primeiro microfone ao fazer uma reportagem para o extinto “Desafio ao Galo”, evento de futebol de várzea que ocorria em São Paulo. Hoje, aos 41, o apresentador se consolida como um dos principais comunicadores da TV brasileira, comandando o “BBB” e “The voice Brasil”. Recentemente, assumiu as tardes da Globo no “Super Dança dos Famosos”, quadro que substituiu o “Domingão do Faustão”.





No último domingo (29/08), Leifert comandou o episódio final do quadro, vencido pela atriz Paolla Oliveira. A despedida foi re- cheada de emoção, marca registrada do apresentador, que se mostra capaz de se relacionar bem com o público.





Inclusive, Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, fez uma homenagem a Leifert no Instagram: "O meu agradecimento ao Tiago pelas palavras e por ser esse cara tão humano e verdadeiro. O Brasil te ama porque você é aquele amigão que todo mundo quer ter", escreveu. "Saber ser vitorioso sendo generoso é para poucos, e você é assim, por isso é tão merecedor de todas as suas conquistas. Que você brilhe muito na sua caminhada e saiba que tem amigos verdadeiros como você por aqui, para sempre”, continuou Luciana, referindo-se às declarações de Tiago Leifert. No domingo, o apresentador se emocionou ao falar sobre o desafio de substituir Faustão. "Só consegui estar aqui porque era o Fausto (que comandava), eu sei que eu estou com ele e ele está aqui comigo o tempo inteiro", afirmou.

A seguir, a coluna relembra alguns momentos em que Tiago Leifert se emocionou e emocionou o público:





*Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

(foto: FOTOS: GLOBO/REPRODUÇÃO)



1- “Super dança dos famosos”

No episódio final, no último domingo, Tiago Leifert se emocionou ao agradecer toda a equipe de produção e os apresentadores que o precederam em cada um dos programas. “Na minha carreira, eu tive que substituir a Glenda (Kozlowski), o Léo Batista, o Tino Marcos, o Bial e o Faustão... Achei que ia ser tão difícil e vocês fizeram parecer fácil... Vocês são muito bons”, disse ele, antes de cair no choro.





2- “Globo esporte” (2015)





Antes de se consolidar no entretenimento, o foco de Leifert era o esporte. Durante seus sete anos à frente do programa, ele instaurou um formato diferente, que deu espaço ao improviso e à informalidade. Na despedida, em 2015, passou o comando para Ivan Moré relembrando as dificuldades no início da carreira. Chorou, novamente. “O começo foi muito duro, todo mundo achou que eu não ia aguentar... Mas o que mais importa é que você que está aí acreditou, me deixou ser diferente, acreditou no novo 'Globo Esporte'. Eu sou extremamente grato a vocês que me assistiram, assim como aos meus colegas que estão aqui.”

3- “Big brother Brasil” (2020)





Em sua quarta temporada no comando do programa, Leifert teve que lidar com a gravidez da esposa, Daiana Garbin, e com o início da pandemia do coronavírus, que eclodiu durante o reality. Depois de anunciar a vitória de Thelma, e antes de retornar para sua família depois de três meses, ele falou, segurando o choro: “Uma missão tão difícil, em um momento tão difícil, mas nós conseguimos.”

4-“Big brother Brasil” (2021)





Nesta edição, episódios como a saída de Lucas Penteado e o caso de racismo envolvendo Rodolffo e João Luiz ficaram marcados como momentos em que o apresentador tentou entender e aconselhar os brothers. Sem se julgar dono da verdade, Tiago Leifert tentou conscientizar o público e a “casa” sobre os problemas da cultura do cancelamento e do racismo estrutural, tão presentes na sociedade atual. Depois de emocionar a audiência com seus discursos durante todo o programa, ele também se mostrou vulnerável ao fim dele, quando, mais uma vez, se despediu com lágrimas.

5-“Conversa com Bial” (2021)





No bate-papo com Pedro Bial, logo após o término do “BBB 21”, Leifert se abriu sobre as ansiedades e pressões de apresentar o programa, como a responsabilidade que sentiu ao receber a notícia da morte do ator Paulo Gustavo, minutos antes de entrar no ar. “Acho que eu choro porque a gente conseguiu. As inseguranças de fazer um 'Big brother Brasil', que só você vai me entender”, desabafou com Bial.

6-“The voice Brasil” (2019)

Tiago Leifert é fã de monólogos e, muitas vezes, se emociona durante um deles. Ao ser perguntado sobre a emoção de apresentar o programa





depois de oito temporadas, faltaram palavras ao jornalista, que interrompe sua fala na metade e começa a chorar.

7-“Altas horas” (2020)

Tiago Leifert foi o convidado do programa exatamente no dia em que sua filha, Lua, completou 1 mês. Serginho Groisman, então, pergunta se ele chorou quando a filha nasceu: “O quê?! Eu lembro que eu chorei mais alto do que a voz do médico... A Lua deve ter chorado umas duas vezes até o final do dia, e eu devo ter chorado umas nove, toda vez que olhava para ela eu chorava”, conta Tiago, desta vez rindo em vez de chorar....