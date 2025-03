Globo reúne elenco estrelar em festa no Copacabana Palace, no Rio

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

“Sequestraram Odete Roitman”. A frase tomou de assalto um grupo de jornalistas que esperava a vez para conversar com a atriz Débora Bloch, que interpreta a grande vilã de “Vale tudo”, novela que ganha releitura, a partir do próximo dia 31. O “sequestro” tinha lá seus motivos e nada a ver com as insanidades da personagem mais famosa da televisão brasileira. Na noite de quinta (20/3), no Copacabana Palace, elenco, direção e convidados participaram do lançamento do folhetim. E para dar conta de tanta gente, tantos jornalistas querendo saber tudo que vem por aí, vez ou outra, um dos atores sumia como por encanto, para atender a pedidos de fotos e conteúdo para redes sociais.

• MENU ESPECIAL

A festa foi bem a cara de Odete Roitman. Da decoração ao menu (assinado pelo próprio Copacabana Palace e irretocável) tudo estava impecável. Conhecendo o espírito da personagem, a carta de drinques foi caprichada, com nomes em referência à novela, como Brasil, mostra a tua cara (uma das frases da canção de Cazuza que é trilha da novela) e Tomorrow, título da revista que foi parte da trama original dos anos 1980 e agora é um escritório de conteúdo de internet. O hotel serve também de cenário para cenas de Maria de Fátima (Bella Campos) e César Ribeiro (Cauã Reymond), o malandro que se une à mau caráter, que dá o golpe na própria mãe.

• CORRE-CORRE

Enquanto ninguém dava notícia de Odete Roitman, os jornalistas não perdiam tempo e corriam atrás dos seus entrevistados. “Isso aqui é a chamada coletiva ‘salve-se quem puder”, brincou um dos jornalistas mais acostumados aos lançamentos da Globo. “Você precisa correr, ter fôlego para não perder ninguém de vista.”



• COM LICENÇA, ESTAMOS AQUI

No ponto alto da festa, já no Golden Room do Copacabana Palace, Manuela Dias, a autora da nova versão, abriu o seu discurso pedindo licença a Gilberto Braga, Aguinaldo Silva, Leonor Bassères, Dênis Carvalho, Ricardo Waddington e toda a equipe e elenco da primeira versão. Emocionada ela disse ter em mãos um elenco dos sonhos. “Não tenho como dimensionar o que é ter o privilégio de escrever para vocês. É emocionante. Estou dando o melhor todos os dias para chegar à altura do talento de vocês”, afirmou a autora.

• SHOW E SAMBA

E como no Brasil de Odete Roitman tudo acaba em samba, a noite de “Vale tudo” foi animadíssima, com show de Os Garotin, Mariene de Castro e Pretinho da Serrinha. O destaque não poderia ser outro – Paolla Oliveira mostrou por que é um dos nomes sempre aplaudidos no carnaval carioca. Carolina Dieckmann, por sua vez, dividiu os vocais com Pretinho da Serrinha em "Domingo", sucesso do Só Pra Contrariar. Os atores mineiros Rejane Faria e Ricardo Teodoro, no elenco da novela também participaram do lançamento.

