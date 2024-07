Aguinaldo Silva, autor da versão original de Vale Tudo (1988), fez uma confissão inédita sobre um dos maiores mistérios da novela, considerada umas mais memoráveis da dramaturgia nacional: quem matou Odete Roitman, interpretada por Beatriz Segall (1926-2018).

Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda, o ex-contratado da Globo confessou que o suspense sobre a identidade do assassino da vilã memorável já estava previsto, mas foi preciso ser alterado em decorrência do vazamento na imprensa. Inicialmente, Marco, vivido por Reginaldo Faria, seria o responsável, mas acabou tendo sido Leila, interpretada por Cássia Kis, com quem formava par romântico.

"Não vamos desmentir, mas também não vamos afirmar. Nós escolhemos uma pessoa que ninguém jamais desconfiaria, que foi a personagem da Cassia Kis", relembrou Aguinaldo Silva. O autor, que dividiu a criação de Vale Tudo com Gilberto Braga (1945-2022) e Leonor Bassères (1926-2004), ressaltou o fato da cena do assassinato de Odete Roitman ter sido exibido na véspera de Natal daquele ano, no dia 24 de dezembro.



"Nós fomos escrevendo, e escrevemos a morte da Odete Roitman. No sábado a audiência caia muito, e aí uma semana antes de o capítulo ir ao ar, saiu que a Odete ia ser assassinada na semana do Natal. Só se falava nisso", contou o autor.

