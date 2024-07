A Globo parece ter batido o martelo sobre quem será a nova Odete Roitman no remake de ‘Vale tudo’. De acordo com o jornal Extra, que faz parte do grupo Globo, Fernanda Torres dará vida à icônica vilã vivida por Beatriz Segall (1926-2018) na trama de 1988. Segundo a publicação, a artista aceitou o convite de imediato. A notícia vem dias depois após a filha de Fernanda Montenegro viralizar, dizendo em uma entrevista que detestou fazer “Selva de pedra”, uma novela clássica da emissora.







Na versão original de ‘Vale tudo’, Odete se alia a Maria de Fátima, vivida por Gloria Pires, para atrapalhar a vida de Raquel (Regina Duarte). Em determinado momento da trama, ela é assassinada, rendendo um mistério sobre seu algoz, revelado somente no fim do folhetim.







O papel estava sendo disputado com Débora Bloch, a Deodora de ‘No rancho fundo’. Segundo o portal F5, Natália do Vale e Malu Galli também foram cogitadas para viver a vilã. Agora, com o aceite de Fernanda, a equipe busca uma atriz para viver Heleninha Roitman, filha da malfeitora. Bárbara Paz foi o primeiro nome, mas a definição da vilã fez a equipe buscar nomes mais jovens.







Marjorie Estiano foi a primeira opção, mas negou o convite. Carolina Dieckmann, Grazi Massafera, Sophie Charlotte e Alinne Moraes foram as convidadas para os testes. Raquel será vivida por Taís Araújo. Maria de Fátima, filha da personagem, ainda está indefinida. Mas, segundo o Extra, Bella Campos ou Giulia Buscacio devem ocupar o papel. Cauã Reymond viverá o vilão César







O remake de ‘Vale tudo’ vai ao ar em 2025, no horário de 21, e será a substituta de ‘Mania de você’, de grande aposta da emissora. Manuela Dias, autora de ‘Amor de mãe’, assina a versão da novela, a partir do trabalho de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.





‘Selva de pedra’

Torres declarou em entrevista ao programa "Arena dos sabores", da TV Cultura, que não gostou da experiência de fazer novela. Ela foi a protagonista do remake de "Selva de pedra", em 1986, sendo seu primeiro e último papel principal em uma novela.





"Odiei. Odiei. Aquele papel de mocinha, que ficava chorando, e eu não sabia o volume de gravação", revelou. Por conta da frustração, ela chegou a tratar mal alguns colegas de cena. "Virei um monstro. Tenho vergonha até hoje do Tony [Ramos], eu peço desculpa. Virei uma colega horrível de trabalho, fiquei mal-humorada", relatou no começo de junho.