O Roda Viva desta segunda-feira (1/7) recebe Galvão Bueno para debater sobre a nova etapa de sua carreira e revisitar momentos importantes de sua história profissional. Esta será a primeira vez do narrador no centro do programa apresentado por Vera Magalhães.

Natural do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno já narrou momentos históricos do esporte nacional. Foi, inclusive, o único a narrar dois títulos de Copa do Mundo da seleção brasileira de futebol na Televisão (as de 1994 e 2002).

A bancada de entrevistadores será formada por Carol Knoploch, repórter do jornal O Globo, Thiago Uberreich, apresentador da Jovem Pan e autor do livro "1994 o Brasil é Tetra", Fabio Seixas, jornalista da Live Mode, Mylena Ciribelli, jornalista e apresentadora, e Gabriel Vaquer, repórter de Televisão e Mídia Esportiva do site F5, da Folha de S. Paulo.

Leia também: Pabllo Vittar é chamada de 'futura rainha' em perfil no The New York Times

O cartunista Luciano Veronezi fará desenhos em tempo real durante o programa, que será exibido a partir das 22h, na TV Cultura, no site da emissora, no app Cultura Play e nas redes sociais X (o antigo Twitter), YouTube, Tik Tok e Facebook.