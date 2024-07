A sensação do soul britânico, Joss Stone, fará um show em Belo Horizonte no dia 22 de setembro, no BeFly Hall (antigo Arena Hall). A turnê passa por Buenos Aires, Rio de Janeiro (onde ela será uma das atrações do Rock in Rio) e Ribeirão Preto antes de chegar à capital mineira. Após o show em BH, Stone segue para São Paulo, encerrando sua temporada no Brasil.





Joss Stone, lançou seu aclamado álbum de estreia, “The Soul Sessions”, em 2003, aos 16 anos. Desde então, lançou nove álbuns de estúdio que venderam mais de 15 milhões de cópias em todo o mundo. Em 2007 a artista venceu o Grammy por sua parceria com John Legend na faixa “Family Affair”.





Durante sua carreira, ela colaborou com lendas como James Brown, Burt Bacharach, Stevie Wonder, Gladys Knight, Sting, Van Morrison, Melissa Etheridge, Jeff Beck, Mick Jagger e Damien Marley.





Na turnê “Ellipsis”, Joss apresenta um show que é uma mistura dos grandes sucessos de sua carreira e covers cuidadosamente escolhidos para homenagear artistas que a inspiraram. Além disso, Stone promete presentear os fãs com uma prévia de algumas músicas novas. Ela está atualmente trabalhando em um novo álbum de estúdio com lançamento previsto para 2025.





“Eu adoro fazer turnês - pode ser cansativo (‘especialmente com uma família jovem’) mas para mim é quem eu realmente sou. Quando subo no palco, estou diante de pessoas que validam os motivos pelos quais faço barulho; você conhece e se conecta com pessoas que realmente amam o que você faz. Quando estou no palco me sinto em casa”, comenta Stone.





Ingressos







A venda de ingressos para o público geral está disponível no site Sympla e na bilheteria do BeeFly Hall (Av. Nossa Sra. do Carmo, 230 - Savassi). Os valores podem ser parcelados em até 12x. Para compras realizadas pelo site da Sympla, haverá uma taxa de conveniência de 15% sobre o valor do ingresso.





- Cadeira Premium: R$ 850 (inteira) e R$ 425 (meia)

- Cadeira: R$ 650 (inteira) e R$ 325 (meia)

- Arquibancada: R$ 450 (inteira), R$ 225 (meia), e R$ 270 (meia social)





Meia Social: Todas as pessoas podem comprar mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Os alimentos deverão ser entregues no BeFly Hall no momento da entrada ao evento.

Meia-entrada: Destinada a estudantes, jovens de baixa renda, menores de 21 anos, PNE e idosos, mediante apresentação de documentos.