Joss Stone passeia pela Savassi, em BH

Joss postou um storys andando pelo Bairro Savassi com sua filha, Violet (foto: Reprodução Instagram)

A voz de ‘Super Duper Love’ postou um vídeo no Story do Instagram andando na Savassi, pelas avenidas do Contorno e Cristóvão Colombo e Rua Fernandes Tourinho, segurando a filha Violet, de 1 ano, com a legenda “quick stroll” (passeio rápido, em português).







JOSS STONE NA SAVASSI

A cantora fez um rápido passeio em BH depois de show em casamento em Inhotim. De blusa branca e bermuda jeans, ela passou na frente do Rei do Pastel com sua filha, Violet, de 1 ano. pic.twitter.com/urk0xXaQil — Estado de Minas (@em_com) June 6, 2022

simplesmente Joss Stone dando um rolê pela Savassi visitando o ponto turístico Rei do Pastel pic.twitter.com/vdEAtqcv3Y %u2014 ana m. (@___anatm) June 6, 2022

Nas redes sociais, belo-horizontinos brincaram com a visita da cantora a Savassi. “Joss Stone no Rei do Pastel. Este é o tweet”, publicou um internauta surpreso ao ver a celebridade em um ponto comum de encontro de jovens na capital mineira.





Joss esteve em Minas Gerais para uma performance em um casamento no Inhotim, em Brumadinho, na Região Metropolitana de BH. No Instagram, a cantora agradeceu as noivas pelo convite: “Somos sortudos por celebrar o casório”.





“As mais lindas noivas se casaram em Belo Horizonte ontem [sábado] e nós somos sortudos o bastante para ajudá-las a celebrar. Foi divertido! Obrigada, Renata e Paola, vocês são lindamente apaixonadas. Nós estamos felizes por fazer parte do casamento, mesmo que por um momento. Parabéns!”, escreveu a cantora com uma foto ao lado do namorado, Cody DaLuz, e da filha em Inhotim.

A artista segue para a Argentina, nesta segunda-feira (6/6).

Joss Stone no casamento da Paola com a Renata hoje em Inhotim %u2728

Foi muito especial %u2764%uFE0F pic.twitter.com/CJbhrc3sB3 — Gabro (@gabriel_gontijo) June 5, 2022

Imagina que você está andando pelas ruas da Savassi, em Belo Horizonte, e dá de cara com a Joss Stone?! Isso poderia ter ocorrido no último domingo (5/6). Com um look casual, a cantora britânica fez um passeio rápido na capital mineira após show em um casamento em Inhotim.