Joss Stone canta em casamento no Inhotim

No Twitter, usuários comentaram que a perfomance de Joss no casamento é "um sonho"





Em uma publicação no Instagram, a voz de ‘Super Duper Love’ agradeceu às noivas Renata e Paola pelo convite para participar da cerimônia.

A cantora está se apresentando em uma festa privada de casamento.

Foi muito especial %u2764%uFE0F pic.twitter.com/CJbhrc3sB3 %u2014 Gabro (@gabriel_gontijo) June 5, 2022

“As mais lindas noivas se casaram em Belo Horizonte ontem [sábado] e nós somos sortudos o bastante para ajudá-las a celebrar. Foi divertido! Obrigada, Renata e Paola, vocês são lindamente apaixonadas. Nós estamos felizes por fazer parte do casamento, mesmo que por um momento. Parabéns!”, escreveu a cantora com uma foto ao lado do namorado, Cody DaLuz, e da filha Violet, de 1 ano, em Inhotim.

O Estado de Minas entrou em contato com as noivas, mas elas preferiram não falar sobre o casamento.

No dia seguinte à festa, a artista postou um vídeo no Instagram andando no Bairro Savassi com a filha com a legenda “quick stroll” (passeio rápido, em português).





Nas redes sociais, belo-horizontinos brincaram com a visita da cantora a Savassi. “Joss Stone no Rei do Pastel. Este é o tweet”, publicou um internauta surpreso ao ver a celebridade em um ponto comum de encontro de jovens na capital mineira.





O casamento também foi tópico no Twitter. "O mais novo mistério de BH e região é: Quem é Renata e Paola, que se casaram ao som de Joss Stone, sábado à noite, no Inhotim?", comentou um usuário.

Um pouco de cara com a informação que um casal fez o casamento em INHOTIM com direito a show da JOSS STONE



Mano, imagina você ter dinheiro suficiente pra casar no maior museu a céu aberto da América Latina com direito a show da Joss???



acabei de passar por um story que o casamento era nada menos que em inhotim, e não suficiente isso, quem cantava no palco era a joss stone, e não suficiente isso, o casamento era de duas mulheres



O mais novo mistério de BH e região é: Quem é Renata e Paola, que se casaram ao som de Joss Stone, sábado à noite, no Inhotim?

