Show de despedida do Skank em Ouro Preto tem gritos de 'Fora Bolsonaro'

No palco, se viu um Skank vibrante, com os membros da banda cheios de energia e oSamuel Rosa inclusive "indo para a galera" e fazendo longos solos de guitarra que agitaram o público. O grupo de Belo Horizonte não economizou no repertório, com um show longo e bastante sintonia entre os integrantes. Os fãs cantaram a plenos pulmões os maiores sucessos da banda, espantando o frio na cidade histórica. Confira trechos do show no vídeo abaixo: