Henrique Portugal, do Skank, assina com a BMG para lançar trabalho solo

Henrique Portugal trabalhou como tecladista do Skank e já produziu trabalhos de artistas como Gil, Erasmo Carlos e Lenine. (foto: Weber Pádua/Divulgação)

Após 30 anos como tecladista do Skank, banda que anunciou o encerramento de suas atividades em 2019, Henrique Portugal se prepara para seguir carreira solo. O músico e colunista doassinou contrato com a gravadora BMG para lançar seu trabalho de estreia: um EP com músicas inéditas que transitam entre o pop e ritmos brasileiros.

“Quando comecei a pensar no meu novo caminho, imaginei uma gravadora que apostasse no que quero fazer, mas que já estivesse trabalhando num modelo mais ajustado com as mudanças que aconteceram na indústria da música. Encontrei todos estes detalhes na BMG", ele declara, em nota.

A primeira amostra do trabalho chegou às plataformas digitais no dia 19 de março passado. Trata-se do single "Razão pra te amar" , parceria com o músico Leoni. O registro de estúdio ainda não tem uma data de lançamento. Segundo a gravadora, o trabalho será lançado "em breve".

Além de integrante do Skank, Henrique Portugal construiu uma carreira como produtor musical em trabalhos de diversos artistas, entre eles Gilberto Gil, Herbert Vianna, Frejat, Erasmo Carlos, Lenine, Zeca Baleiro e Sepultura. Ele também se envolveu com música independente e já apresentou programas de rádio sobre esse assunto.