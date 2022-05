Banda MHSH lança singles com participação de instrumentistas do Skank

Com a bateria de Haroldo Ferretti gravada em seu estúdio, em Nova Lima, a guitarra e o baixo de Doca Rolim, a banda Mini Hangman Snap Hook lança os singles 'Zig zag' e 'Photograph' nas plataformas (foto: Mike/Divulgação )





Com mais de 20 músicas autorais rodando nas plataformas digitais, a banda MHSH – Mini Hangman Snap Hook lança agora os singles “Zig zag” e “Photograph”. A gravação contou com as presenças do baterista Haroldo Ferretti e do guitarrista Doca Rolim, do Skank.









“Na verdade, Haroldo, Lelo, Henrique e Doca já participaram de alguns trabalhos autorais meus ao longo desses anos. Além de ótimos músicos, são grandes amigos que adquiri através da música”, diz Milke, que está radicado em Miami desde 1985.





Ele conta que os dois singles agora lançados foram feitos durante a pandemia. “Quando todo mundo estava meio afastado (em virtude da crise sanitária) e com a parada do Skank, o Haroldo Ferretti, que já tinha participado em algumas músicas minhas, me perguntou em quê eu estava trabalhando e resolvi lhe mandar um single”, diz. “A partir daí começamos a desenvolver essas duas músicas.”









Além dos vocais, Haroldo responde pela bateria e a produção das duas músicas. “Além de Haroldo, Doca Rolim, que é o sideman do Skank, gravou as guitarras”, comenta. “Aliás, ele gravou as guitarras em todas as minhas músicas nesses últimos 10 anos. Mas agora Doca continua fazendo os arranjos como sempre fez e tocou baixo também na gravação desses dois singles. Reduzimos o pessoal, por causa da pandemia, mas acabou que saiu um trabalho muito legal, pois eles são muito competentes.”





Até agosto, o músico pretende lançar outros dois singles, “My romance” e “Dance with me”. As gravações da MHSH têm sido feitas no Estúdio Bambu, que Haroldo Ferretti montou em Nova Lima. “Haroldo deu o nome de Bambu porque existe um bambuzal lindo no local, que, quando se acendem as luzes, fica todo iluminado, muito legal e de bom gosto”, diz Milke, que escolheu o local para gravar o clipe de “Zig zag”.





Milke lançou um cheio em 2014, que contou com a participação de Xandão e Lobato, do Rappa; Fred, dos Raimundos; Maurinho Berrodagua, Podé, Haroldo Ferretti, Lelo Zanetti, Henrique Portugal e Doca Rolim, entre outros músicos.





O álbum leva o nome da banda, cuja origem o vocalista explica: “Trabalhei com o Skank durante um ano, quando lançaram o disco ‘Estandarte’ (2008), e coloquei as minhas iniciais no snaphook, aquele pingente que segura as credenciais. Ele era pequenininho, míni. Então acabou que ele se tornou um símbolo e também o nome da banda”.











Conhecido pela sua marca de produção de palhetas, Milke diz que o nome da banda foi também uma forma de afastar comentários negativos sobre sua iniciativa de formar uma banda. “Na verdade, coloquei o nome da banda bem difícil de pronunciar ou aceitar para não falarem que puxei um sucesso por causa da minha influência. Quem está gravando comigo é porque entende que o material da música é legal e não pela influência da amizade ou do meu trabalho com as palhetas”, afirma.





“ZIG ZAG” E “PHOTOGRAPH”

.Singles da banda MHSH – Mini Hangman Snap Hoook

.Disponíveis nas plataformas digitais