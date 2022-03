Henrique Portugal, Lelo Zanetti, Samuel Rosa e Haroldo Ferretti construíram sólida carreira no pop nacional (foto: Weber Pádua/DIVULGAÇÃO)

O Skank está de volta aos palcos e, neste sábado (19/3), a banda se apresenta em Belo Horizonte, no Churrascão 2022 da APCEF, na Casa Lagoa Eventos (Avenida Otacílio Negrão de Lima, 5 – Pampulha), a partir das 18h. Com a "Turnê de despedida", que celebra a história da banda, o desafio é encaixar no mesmo roteiro todos os sucessos que fizeram dos mineiros destaque do pop brasileiro.





A banda contabiliza 40 hits – 29 ficaram entre as 100 músicas mais tocadas do ano no Brasil. “Garota nacional”, “Vou deixar”, “Algo parecido”, “Simplesmente” são alguns desses sucessos. O show de hoje à noite trará Samuel Rosa (guitarra e voz), Lelo Zanetti (baixo), Henrique Portugal (teclados) e Haroldo Ferretti (bateria). A abertura ficará por conta de Wilson Sideral.

Ingressos estão à venda para sócios e não sócios da associação, a partir de R$ 200, pelo site https://apcefmg.org.br/churrascao2022/.