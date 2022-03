Carioca, do 'Pânico', vai cantar e fazer graça para os mineiros nesta noite

Márvio Lúcio, o Carioca, diz que a comédia ajuda o ser humano a sobreviver às dificuldades (foto: Acervo Pessoal)



Márvio Lúcio, mais conhecido como o Carioca do “Pânico”, apresenta um “resumo” de seus últimos personagens no espetáculo que chega a Belo Horizonte neste sábado (19/3) à noite, no Cine Theatro Brasil Vallourec. Com 22 anos de carreira, o humorista se tornou conhecido por criar polêmicas e imitar figuras públicas.

Com seu humor, Carioca não poupa Jair Bolsonaro, Sergio Moro, Amaury Jr., Jô Soares, Faustão, Zeca Camargo, Edir Macedo, Raul Gil, Boris Casoy e Lulu Santos. Sobrou até para o belo-horizontino Samuel Rosa, do Skank...

Márvio Lúcio sai em defesa do humor nestes tempos difíceis, marcados por guerra, intolerância e tentativas de censura a artistas.

Cita uma conhecida frase em latim (Ridendo castigat mores – É rindo que se corrigem os costumes) para ressaltar a importância da comédia para a sociedade. Carioca critica os que condenam o humor e não o consideram manifestação artística.

De acordo com ele, a comédia ajuda o homem a enfrentar crises e problemas. Com seu espetáculo, o humorista pretende ajudar o público a desopilar e a lidar com preocupações e tristezas da vida. “O humor é uma criança: fala às vezes o que não deve, mas tem sua inocência”, aponta.

Além dos espetáculos ao vivo, Carioca participa do podcast “Ticaracaticast” com Marcos Chiesa, o Bola, seu ex-companheiro de “Pânico”. Também se dedica à transmissão digital do Paulistão 2022 pelo R7.com. “São duas coisas novas na minha carreira que têm sido uma grande delícia na minha vida”, revela.

Carioca conta que já é um velho conhecido de Belo Horizonte. “Sou da época do Bolão, pai”, brinca Márvio, referindo-se ao point boêmio do Bairro Santa Tereza. “O Brasil Vallourec é a minha casa sempre que vou a BH”, conclui.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

“CARIOCA AO VIVO”

Neste sábado (19/3), às 21h. Cine Theatro Brasil Vallourec, Praça Sete, Centro. Plateia 1 A: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia-entrada). Plateia 1 B: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Plateia 2 A: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Plateia 2I B: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).Informações: (31) 3201-5211.