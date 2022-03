Quinteto Violado e Banda de Pau e Corda comemoram 50 anos de carreira em BH

Músicos do Quinteto Violado e da Banda de Pau e Corda retomam shows presenciais após o recesso imposto pela pandemia (foto: Ayra Mendes/divulgação)

Festejando seus 50 anos de carreira, Quinteto Violado e Banda de Pau e Corda voltam ao Palácio das Artes, neste sábado (19/3), para apresentar o show "Na estrada". A celebração da amizade dos dois grupos vai reunir sucessos de ambos.





ALEGRIA

O espetáculo desta noite marca o lançamento – agora ao vivo – do disco “Na estrada”, gravado em Belo Horizonte. “Estamos com muita vontade e alegria de voltar aos palcos”, diz o percussionista.





Violonista e vocalista do Quinteto Violado, Marcelo Melo revela que deu trabalho montar um espetáculo com repertório representativo dos 50 anos de trajetória de cada grupo. “Afinal, temos muita história e vários álbuns”, comenta.

Entre os álbuns de sua banda destacam-se “Quinteto Violado” (1972), “Até a Amazônia?” (1978), “Missa do Vaqueiro” (1976), “A feira” (1974) e “Berra boi” (1973).





“O Sesc de São Paulo quer que a gente mostre um espetáculo só com as músicas de ‘Berra boi’, porque esse repertório foi muito representativo do Quinteto, com aquela coisa da inovação dos arranjos da música nordestina. Esse disco teve forte influência sobre novos compositores e músicos”, comenta Marcelo.





Mas o espetáculo conjunto deste sábado não se limitará à nostalgia. “Também trazemos alguma coisa do contemporâneo. Não vamos ficar somente naquilo que foi feito, naquilo do passado, pois vamos mostrar também composições autorais e atuais”, promete Marcelo Melo. O público ouvirá releituras do cancioneiro de Geraldo Vandré, Elomar e Chico César.





Sérgio Andrade conta que a Pau e Corda vai mostrar também canções de seu disco “Missão do cantador”, lançado no ano passado. “Estamos muito felizes de recomeçar pela capital dos mineiros”, comenta.





A direção musical do espetáculo é do tecladista Dudu Alves e de Sérgio Andrade. Pelo lado do Quinteto Violado, o repertório traz músicas autorais e de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Zé Dantas, Elomar e Geraldo Vandré. A Banda de Pau e Corda apresentará “Flor d’água”, “Lampião” e “Viva o Recife”, entre outras canções marcantes de sua carreira.





Luiz Gonzaga, claro, será lembrado. Marcelo Melo faz questão de ressaltar a importância de Gonzagão. “O Quinteto conseguiu realçar determinados aspectos da sua musicalidade de forma muito moderna, contemporânea, com influências nos arranjos que a gente traz do jazz, dos folguedos populares e também da música erudita, que também está muito contida dentro da música tradicional nordestina.”





Atualmente, o Quinteto Violado reúne Marcelo Melo (voz, violão e viola), Ciano Alves (flauta e violão), Roberto Medeiros (voz e bateria), Dudu Alves (voz e teclados) e Sandro Lins (baixo).





A Banda de Pau e Corda subirá ao palco com Sérgio Andrade (voz e percussão), Júlio Rangel (vocal e viola), Sérgio Eduardo (contrabaixo), Zé Freire (vocal e violão), Iko Brasil (flauta) e Alexandre Barros (vocal e bateria).

“NA ESTRADA”

Show do Quinteto Violado e da Banda de Pau e Corda. Neste sábado (19/3), às 21h, no Palácio das Artes. Av. Afonso Pena, 1.537, Centro. Plateia 1: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia). Plateia 2: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia). Plateia superior:R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia).Informações: (31) 3236-7400