Eliana irá substituir Ivete Sangalo no comando do The Masked Singer

A apresentadora Eliana, que vai comandar o programa The Masked Singer Brasil, da Globo, ganhou apoio da cantora Ivete Sangalo. "Eu sei o quanto esse momento seu é de merecimento e de reconhecimento do seu enorme talento e da sua linda caminhada na tv", escreveu a artista no Instagram, no domingo (29/6).

Eliana é recém-contratada da Globo e substituirá Ivete Sangalo no comando do programa de talentos, no primeiro semestre de 2025. "E eu como fã que sou, estarei aqui aplaudindo e vendo você brilhar muito. Todo sucesso e sorte pra você, pois merece demais", celebrou a cantora.

Eliana também assumirá o programa "Vem que tem na Globo", em novembro de 2024, que mistura entretenimento e ofertas da Black Friday.