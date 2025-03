Carnaval ainda é atração na agenda de fim de semana em BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

• Sexta-feira (28/3)

A exposição “Tutankamon, uma experiência imersiva” chega à reta final no BH Shopping. Enquanto papais e mamães curtem reproduções de objetos do faraó que morreu aos 20 anos, a meninada vai se divertir nos espaços interativos onde óculos de realidade virtual nos transportam ao Egito Antigo. A exposição termina na próxima segunda-feira (31/3). Ingressos de sexta, até as 17h30, custam R$ 45 (meia) e R$ 90 (inteira). Após as 18h, os preços mudam para R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira). Sábado e domingo, os valores sobem para R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira), em qualquer horário. Vendas on-line na plataforma Ticketmaster.

Exposição 'Tutankamon, uma experiência imersiva', em cartaz no BH Shopping, será encerrada na segunda-feira (31/3) Gian Galani/Divulgação



• Sábado (29/3)

Em plena quaresma, ainda há quem tenha saudades do carnaval. Para os nostálgicos foliões, neste sábado e domingo, das 16h às 22h, tem Arrastão Eletrônico no espaço Arbos do Museu, anexo ao Museu de Artes e Ofícios (Praça Rui Barbosa, 600, Centro). Criado há 10 anos pelo produtor Felipe Reis, o bloco une música eletrônica e folia. Entrada franca.



• Domingo (30/3)

Esta é para fãs dos Beatles e do Clube da Esquina: domingo, às 19h, no Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro), tem show de Daniel Lima e Roberta Campos, que prometem emocionar a plateia. O espetáculo fez sucesso em 2024 e retorna a Belo Horizonte. Inteiras custam R$ 80, R$ 130 e R$ 180, com meia-entrada na forma da lei. À venda na plataforma Eventim.



• Segunda-feira (31/3)

“Nebulosa de Baco”, da Cia. Stavis-Damaceno, se despede de BH. Inspirada na obra de Luigi Pirandello, Nobel de Literatura, a montagem traz à cena uma atriz que não consegue chorar e tem de encenar uma peça sobre a conflituosa relação entre pai e filha. O espetáculo faz sua última apresentação na segunda-feira, às 20h, no Teatro I do CCBB BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), à venda na bilheteria da casa.

Temporada da peça 'Nebulosa de Baco' chega ao fim no CCBB BH James Click/divulgação

• Terça-feira (1º/4)

Com a curadoria de Lorraine Mendes, os artistas Dalber de Brito e Julia Gallo expõem no Museu de Artes e Ofícios (Praça Rui Barbosa, 600, Centro). “Faina” reúne sete obras de Dalber e 17 de Júlia. São esculturas em madeira, recortes em papel carvão e instalações. A visitação estará aberta até 1º de junho, de terça-feira a sábado, das 11h às 17h. Entrada franca.

• Quarta-feira (2/4)

Para quem gosta de ver o céu, quarta-feira é dia do projeto Quarta Crescente na Estação Ecológica da UFMG (Rua Professor Moacir Gomes de Freitas, 687, Pampulha). O público, que deve retirar ingressos gratuitos na plataforma Sympla, poderá observar o céu com telescópios, assistir a palestras e curtir atividades no planetário inflável. O programa começa às 18h. Torça para fazer bom tempo. Realizado em espaço aberto, o evento é cancelado em caso de chuva.

• Quinta-feira (3/4)

Chico Chico, filho de Cássia Eller, mais o pianista Pedro Fonseca e o contrabaixista Guto Wirtti são os convidados da Orquestra Sesiminas na abertura da temporada deste ano do Centro Cultural Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). O show está marcado para as 20h, com ingressos a R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), à venda na plataforma Sympla.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.