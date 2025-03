Savassi ganha nova opção de menu executivo às sextas-feiras

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Chef do restaurante Rex Bibendi, Jana Barrozo anuncia novidades no cardápio da casa, que lançou menu executivo, às sextas, das 12h às 15h. Com duas entradas, três pratos principais e uma sobremesa ou café, as mudanças serão frequentes para acompanhar a sazonalidade dos ingredientes.

Para abrir o menu, kafta de camarão, alho-poró e queijo mineiro, além da tostada de burrata e tomatinhos, como entradas. Nos pratos principais, o arroz de pato, preparado com arroz bomba caldoso e pato desfiado, e o rigatoni de bacalhau ganham destaque. Para finalizar, a torta de chocolate e amêndoas.

• NOVO ENDEREÇO

O segundo andar de uma casa modernista de 1953, projeto do arquiteto Sylvio de Vasconcellos, na Cidade Jardim, é a nova sede da GAL Arte & Pesquisa. O espaço foi aberto com exposição reunindo obras de Alexandre Brandão, Andrea Azzi, Andrea Gomes, Aruan Mattos e Flávia Regaldo, Binho Barreto, Brígida Campbell, Carolina Botura, Clara Valente, Cristina Marigo.

E também dos artistas Daniela Paoliello, Daniella Domingues, Fernanda Gontijo, Flávia Ventura, Giulia Puntel, Henrique Detomi, Julia Baumfeld, Julia Panadés, Juliana de Oliveira, Marcela Novaes, Manuel Carvalho e Roberto Freitas, Marina Tasca, Pedro Veneroso, Rafaela Ianni, Ricardo Burgarelli, Roberto Bellini, Rodrigo Borges e Shima.



• PARCERIAS

Fundada em novembro de 2017, a galeria realizou 37 exposições, incluindo mostras individuais, coletivas e ocupações em diferentes pontos da cidade. Entre 2021 e 2024, manteve a Casa GAL. Realizou também mostras em parceria com a Fundação Clóvis Salgado, Museu Mineiro, Centro Cultural Sesiminas, Casa AQ, A Central, Lider Interiores, Sumisura Casa Restaurante do Ano, Mama Cadela e Zuzunely.



• NO PALCO

O monólogo "A luta" retorna a Belo Horizonte. Estrelado por Amaury Lorenzo, fará única apresentação no dia 6 de abril, no Cine Theatro Brasil. O espetáculo revisita a Guerra de Canudos, um dos episódios mais marcantes da história do Brasil, inspirando-se na terceira parte do clássico “Os sertões”, de Euclides da Cunha. A direção é de Rose Abdallah, e o texto foi adaptado por Ivan Jaf.



• AVENTURA

O musical infantil “O tubarão Martelo e os habitantes do fundo do mar” abre a sua programação 2025 com apresentação no próximo dia 13/4, às 17h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes. Montagem que surgiu a partir dos vídeos de animação sobre animais marinhos, que hoje somam cerca de 40 milhões de visualizações no YouTube, conta a história de um navegador que parte para o oceano, numa incrível aventura, com o objetivo de achar um grande tesouro.

Ele se encanta com a riqueza e a beleza dos animais e descobre que o verdadeiro tesouro é a vida marinha. Realizada com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com o patrocínio da Cemig, a montagem é indicada para crianças a partir de 1 ano.

