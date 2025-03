Cidade Junina, maior festival junino de Minas, tem data e local confirmados

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.





A Semana Santa ainda está longe, mas os preparativos para as festas juninas estão a toda. A Cidade Junina, o maior festival junino de Minas, anunciou o evento para o período de 14 de junho a 19 de julho, no Mirante Beagá, no Bairro Olhos d'Água. A pré-venda começa dia 2 de abril no site nacidadebh.com.br. Até lá, quem se antecipar e fizer o cadastro no site tem 15% de desconto nos ingressos. As vendas começam a partir de 9 de abril. Por enquanto, a produção do evento não informou o nome das

atrações musicais. Já em relação à gastronomia, barracas temáticas, quitutes tradicionais e bebidas

artesanais prometem surpreender o público em uma viagem de sabores pelo Brasil.



• LETRAS UNIVERSAIS

A produção da segunda fase da Feira Literária Internacional de Tiradentes (FLITI) divulgou os nomes dos convidados internacionais: a escritora e ativista cubana Teresa Cárdenas, a escritora uruguaia e finalista do prêmio Opera Prima, Alejandra González, a premiada argentina Isol Misenta e o angolano Ondjaki. A feira será realizada de 9 a 13 de abril, em Tiradentes. O evento conta com a curadoria da editora e jornalista Isa Pessoa e dos autores e ilustradores, dos ganhadores do prêmio Jabuti, Roger Mello e Daniel Kondo,além do escritor Guto Lins.

• VOZES FEMININAS

As cantoras Janamô, Michelle Oliveira e Júlia Deodora são atrações do projeto “Giro: Sons que Conectam”, edição comemorativa ao mês das mulheres. As apresentações, domingo (30/3), às 16h, no Centro Cultural Venda Nova, são gratuitas.

• JARDIM MUSICAL

Túlio Mourão fará recital de piano no dia 10 de abril, no projeto Jardim Musical na Casa Belloni. Ele estará acompanhado das cantoras Luiza Lara e Diana Lara. Túlio integrou as bandas que acompanhavam Milton Nascimento, Maria Bethânia, Chico Buarque, Ney Matogrosso, Fagner, entre outros.

• ITALIANAS MIGRANTES

Com o espetáculo Filó, que terá única sessão sábado (29/3), no Teatro João Ceschiatti, o Consulado Geral da Itália em Belo Horizonte presta homenagem às mulheres italianas migrantes ao longo da história. Com direção do italiano Gianluca Barbadori, o espetáculo celebra os 150 anos da imigração italiana no Brasil e resgata histórias reais de Marietta Baderna (1849), Anna Rech (1876), Argia Gattai (1890) e Italia Almirante (1934), mulheres que ficaram fora dos livros de história. A montagem é uma realização do Consulado Geral da Itália em Belo Horizonte, do Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro e da Associação Ponte entre Culturas. O texto de Alessandra Vannucci.

