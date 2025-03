Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Novidade na badada. A partir de abril, o Baretto, o bar do Hotel Fasano, em Lourdes, retorna com sua programação musical, com destaque para os eventos às quinta-feiras dedicados exclusivamente a DJs convidados.

De quinta-feira a sábado, o espaço vai funcionar das 21h às 3h, com DJs às 21h, e às sextas e sábados, apresentações ao vivo às 22h30. A DJ Dani Vellocet abre a temporada, na próxima quinta-feira (¾), com um set reunindo sucessos dos anos 1970, 1980 e 1990. No dia seguinte, será a vez da cantora Fernanda Valadares com repertório que mescla MPB, pop e soul, com releituras de Liniker, Beatles e Norah Jones.



• AGENDA

No sábado, 5 de abril, Carolina Emília Quarteto faz show com clássicos de Djavan, Tom Jobim e Elis Regina. Na sexta-feira, 12 de abril, o Muzzi Quarteto apresenta “O Tom da bossa”, com homenagem a João Gilberto, Nara Leão e Vinicius de Moraes.

No sábado, 13 de abril, o show fica por conta do projeto Elvis Rock Legacy, que revisita os maiores sucessos do Rei do Rock em arranjos que fundem blues, soul e rock. Na sexta, 19 de abril, Izza sobe ao palco com um tributo à diva do jazz Ella Fitzgerald, e no sábado, 20 de abril, o duo Ventura apresenta versões acústicas de clássicos internacionais.

Fechando o mês, Jess se apresenta no dia 25, com releituras de Nina Simone e Amy Winehouse; Manu Diniz e Nega Kelly apresentam o projeto Divas, no último sábado do mês.



• ECONOMISTAS

Na Feira Literária Internacional de Tiradentes (FLITI), economistas também estarão na agenda do evento entre os dias 9 e 13 de abril. A quinta edição do evento dá continuidade ao tema da primeira etapa: “Mulheres de prosas e versos”.

Estão confirmadas a economista-chefe da XP Investimentos e ex-secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Zeina Latif; a professora doutora da FGV Cristiane Schmidt e o economista e especialista em finanças públicas e previdência social Fabio Gambiagi.A FLITI conta com a curadoria da editora e jornalista Isa Pessoa e dos autores e ilustradores, ganhadores do prêmio Jabuti Roger Mello e Daniel Kondo, além do escritor Guto Lins.



• BRUMADINHO

O Instituto Inhotim abre inscrições para a Experiência Brumadinho 2025, feira inédita que valoriza a cultura, as tradições e a gastronomia da região. Serão selecionados 60 produtores para integrar as seis edições do projeto, que busca criar um espaço de trocas entre a comunidade e o público do museu.

As inscrições vão até 4 de abril e são voltadas para artes, artistas, associações, coletivos, produtores(as) dos segmentos de fornecimento artesanal e outras entidades representativas da cena artística local. Os selecionados serão distribuídos ao longo das seis edições da feira em 2025. Inscrições podem ser feitas neste endereço.



• MASP E CASA FIAT

Boa notícia para o MASP. No ano em que o museu inaugura seu novo prédio, o Edifício Pietro Maria Bardi, a Stellantis é anunciada como patrocinadora master do museu. A parceria reforça o investimento do grupo na valorização do patrimônio cultural e na democratização do acesso às artes no Brasil.

Com o patrocínio Stellantis, a Casa Fiat de Cultura também une forças ao Museu de Arte de São Paulo, um dos museus mais importantes da América Latina, retomando uma parceria que teve início em 2006, na primeira exposição do centro cultural: “Arte italiana do MASP na Casa Fiat de Cultura”.

Quase duas décadas depois, essa colaboração ganha novos contornos, promovendo o intercâmbio cultural entre Belo Horizonte e São Paulo por meio de exposições, cursos e ações educativas.

