Vídeo: cantor se joga na plateia, cai no chão e sai em ambulância

O cantor argentino Maxi Trusso, 54, sofreu acidente ao se jogar no meio da plateia durante um show. O artista se jogou no meio da plateia e acabou caindo no chão. O acidente aconteceu em uma apresentação em Palermo, Buenos Aires.

A apresentação precisou ser interrompida por algum tempo. "A intenção do Maxi, como artista que é, é voltar a cantar e terminar o show, mas a saúde dele vem em primeiro lugar, e todos nós queremos que ele fique tranquilo. Ele quer sair, mas estamos esperando os médicos. Ele diz que, se o liberarem, ele canta até deitado", explica uma pessoa da equipe para a plateia.

Depois do ocorrido, o show continuou. Maxi cantou deitado no sofá de seu camarim enquanto os músicos que o acompanhavam permaneceram tocando no palco.

Ao finalizar a apresentação, o cantor deixou o local em uma ambulância. "Dou minha vida por vocês. O retorno será inigualável", escreveu ele nas redes sociais.