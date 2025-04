Axé music terá noite de clássicos no Sesc Palladium

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O carnaval já passou, mas nunca é demais. Em 9 de abril, Luiz Caldas, pai da axé music, e Durval Lelys, que fez história na folia baiana com o bloco Asa de Águia, abrem a temporada 2025 do Mesa Brasil Musical. Ano passado, o projeto arrecadou 12t de alimentos, doados em troca de ingressos para apresentações de Elba Ramalho com Geraldo Azevedo, Daniela Mercury com Gabriel Mercury, FBC com Fat Family, Os Paralamas do Sucesso e Maria Rita.

Nos últimos dois anos, cerca de 10 mil pessoas passaram pelo Sesc Palladium para se divertir e colaborar com a iniciativa social do Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas. Ingressos para o show do dia 9 são gratuitos mediante troca por 4kg de alimentos não perecíveis. Durval Lelys fez história com o Asa de Águia Ana Cristina/Divulgação



• CABARÉ

Os artistas circenses Xisto Siman e João Pinheiro, da companhia Circovolante, sediada na cidade de Mariana, são os representantes mineiros na 15ª edição dos Anjos do Picadeiro, um dos mais importantes encontros de palhaçaria da América Latina, que será realizado no Rio de Janeiro, entre 10 e 13 de abril. A programação reúne palhaços, filmes, cabarés de variedades, oficinas e mesas de debates. Xisto e João vão participar do “Cabaré”, braço mais irreverente do evento, com humor picante. Será uma noite em clima de festa, com bebidas e comidas, além de pista de dança após as apresentações.

• CANTOR DE OVO

Com 25 anos de trajetória, a dupla vai apresentar o espetáculo “O cantor de ovo”, que remonta aos clássicos números de canções de circo. O palhaço Juaneto interpretará a antiga “Noite cheia de estrelas”, de Eduardo das Neves. Na ausência do microfone, ele promete usar um elemento inusitado para fazer sua voz reverberar.

• EXTRA PARA NEY

Bastou ser anunciada a primeira sessão de “Bloco na rua”, show de Ney Matogrosso no BeFly Hall, em 12 de setembro, para os ingressos se esgotarem. Agora, atendendo a pedidos, foi aberta sessão extra em 14 de setembro, às 19h. Os bilhetes estarão à venda na plataforma Sympla a partir de 7 de abril.

• ÓRBITA POLAR

Laura e Alicia, alunas da Eco-Escola da Criança – Espaço de Adolescente, de Uberlândia, foram selecionadas para o projeto The Blue Marble, promovido pela plataforma educacional Ootiboo. Elas enviaram perguntas para serem respondidas por astronautas da missão espacial FRAM-2, enquanto orbitam os polos Norte e Sul. Laura indaga: “Quais informações os astronautas trarão do espaço para minha ajuda à geração dos próximos 20 anos?”. Por sua vez, Alícia pergunta: “Como é a sensação do tempo passando no espaço? É mais rápido ou devagar?”.

A Eco-Escola da Criança foi a única instituição com duas representantes entre os 12 estudantes do Brasil, Reino Unido, Malta, Austrália, Alemanha e Namíbia. A FRAM2 será o primeiro voo espacial humano a explorar a Terra a partir da órbita polar. Com lançamento previsto para ontem (31/3), na Flórida (EUA), a missão deve durar cinco dias.

