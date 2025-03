Representantes de clubes sociais discutem o futuro

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.



Presidentes e gestores de 15 clubes mineiros participaram, na semana passada, no PIC Pampulha, da quarta edição do evento Conexão Fecemg. O presidente do Pampulha Iate Clube, Antonio Eustáquio da Rocha Soares, e o presidente da Federação dos Clubes do Estado de Minas de Gerais, Marcolino Oliveira, foram os anfitriões do encontro.

Participaram representantes da AABB-BH, ART Clube, Barroca, Clube Belo Horizonte, Clube Asbemge, Clube Ginástico, Clube Minas Gerais, Clube Recreativo Dom Pedro II, Cruzeiro Esporte Clube, Esporte Clube Sírio de Belo Horizonte, Iate Tênis Clube, Jaraguá Country Clube, Oásis Clube, Olympico Club, Sociedade Hípica de Minas Gerais.

FORTALECIMENTO DE CLASSE

A convenção é, na opinião dos presidentes e gestores, intercâmbio importante no auxílio para o crescimento geral do segmento clubístico e o fortalecimento da classe. Para Marcolino Oliveira, o Conexão tem sido um sucesso em todas as suas edições.

Após a apresentação do presidente do PIC, os convidados fizeram uma visita guiada por toda a sede. O encerramento foi marcado com almoço de confraternização, no Restaurante Panorâmico.



BAR DO CARECA

No ano de suas Bodas de Prata, o Comida di Buteco prestará homenagem ao Bar do Careca, que levou o primeiro título de campeão do concurso, em 2000. A casa, no bairro Cachoeirinha, não participará da disputa deste ano, mas quem quiser poderá experimentar a língua à moda do Careca, o primeiro petisco ganhador do concurso.

A disputa começa no próximo dia 11 e segue até maio, reunindo 125 bares da cidade. A lista com todos os participantes acaba de ser divulgada no site do evento. Os pratos terão preço único de R$ 35.



SP ARTE

Alva, Mitre Galeria, Sandra & Márcio, Estúdio Dentro e Albuquerque Contemporâneo são as galerias mineiras confirmadas para a 21ª SP Arte, que começa nesta quarta-feira (2/4), no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.



OBRA DO ANO

Três projetos apresentados nas últimas edições da Casacor Minas concorrem ao Prêmio Obra do Ano. Na categoria arquitetura religiosa, Capela das Folhas, de Studio 126 ( 2023); na categoria arquitetura hoteleira, Elisa Café, de Roziane Faleiro (2024), e Casa Branca, de Piacesi Arquitetura (2019). Promovido pela plataforma ArchDaily, o Prêmio Obra do Ano está em sua nova edição e é considerado a maior premiação da arquitetura lusófona.

