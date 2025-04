Regina Casé e Estevão Ciavatta levam a um passeio dentro de sumaúma

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Durou pouco mais de 24 horas a estadia do diretor e roteirista Estevão Ciavatta em Belo Horizonte. Tempo suficiente para montar, entre quinta e sexta-feira, a obra digital “Copa, Casa Cosmos”, narrada por sua mulher, Regina Casé. O trabalho faz parte da exposição “Natureza transformada: atravessamentos espaciais”, que será aberta terça-feira (8/4), na Casa Fiat de Cultura. A instalação imersiva transporta o público para o interior da sumaúma, árvore reverenciada por diferentes povos indígenas como elo entre mundos, lar de entidades divinas e portal para outras dimensões.

• JORNADA VISUAL

Ciavatta explica que a obra é um convite à contemplação e à conexão com a grandiosidade da natureza. “Queremos que as pessoas sintam o ciclo da vida desta árvore e sua importância para os ecossistemas tropicais e para as culturas que habitam a Amazônia”, afirma. Projetada em ambiente circular, a obra conduz os visitantes por uma jornada visual e sonora que acompanha o crescimento da sumaúma – da semente até atingir seu porte monumental. A experiência imersiva destaca as raízes que se espalham pelo solo, os sistemas internos da árvore e sua simbólica conexão entre o céu e a terra.

• LUZ NATURAL

“Natureza transformada: atravessamentos espaciais”, com curadoria de Guilherme Wisnik, reúne 25 trabalhos dos italianos Paolo Albertelli e Mariagrazia Abbaldo e da brasileira Marcia Xavier. A cenografia da exposição foi desenvolvida pelos arquitetos Paulo Waisberg e Clarissa Neves.

As obras dos italianos vieram diretamente de Turim para Belo Horizonte e sua instalação demandou enorme precisão técnica. Para os trabalhos de Marcia Xavier, que exploram luz e reflexos em garrafas cheias de água, foram projetadas estantes feitas milimetricamente para acomodá-las com exatidão. Pela primeira vez, por meio de escotilhas, a luz natural vai entrar na galeria da Casa Fiat de Cultura, transformando a experiência do público e estabelecendo nova relação entre os espaços interno e externo.

• JARDIM BOTÂNICO

A Casa Fiat de Cultura fez parceria com o Museu do Jardim Botânico para exibir “Copa, Casa Cosmos”. A exposição ficará em cartaz até 8 de junho, com entrada franca.

• CONSUMIDOR

