Artista visual mineira faz sua estreia em galeria na Savassi

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Dois anos depois de sua mais recente exposição, Mônica Sartori abre mostra em 12 de abril, na Galeria Minas Contemporânea, na Savassi. Onze obras representam os quatro elementos: terra, fogo, água e ar. É a primeira mostra da artista na galeria de Tanit Faria Alvim. Em sua trajetória, Mônica explora temas relacionados à natureza e ao impacto humano sobre o meio ambiente. Abertura das 11h às 15h.

• EM OURO PRETO

“Barroco, mesmo”, exposição da artista mineira Sonia Gomes, poderá ser visitada a partir de sábado no Anexo do Museu da Inconfidência, em Ouro Preto. Com curadoria de Paulo Miyada, diretor artístico do Instituto Tomie Ohtake, a mostra reúne 25 obras e terá programação especial. Sexta-feira, a partir das 17h, haverá mesa de debate sobre o tema “Tramas da memória: a presença dos corpos negros no barroco mineiro”; às 19h, será a vez da roda de conversa “Conexões contemporâneas: arte, encontro e transformação no Museu da Inconfidência”. No sábado, além da abertura da exposição, às 14h haverá oficina que propõe um percurso pela memória por meio das palavras.

• RETORNO

O Teatro da Fumaça volta aos palcos de Belo Horizonte com “O mundo está em chamas, o teatro também tem de estar”. O espetáculo bem-humorado aborda o papel da arte e dos artistas neste mundo que parece prestes a entrar em colapso. A direção é de Jean Gorziza e Júlia Oliveira. A temporada vai de 11 a 13 de abril, na Funarte.

• ESPECIAL DE PÁSCOA

Tem novidade no Mundo Bita, fenômeno infantil que bateu 19 bilhões de visualizações no YouTube. Com a Páscoa, a galeria de personagens ganha Mindinho, coelho branco e de olhos vermelhos, fofinho e brincalhão. A estreia do clipe está marcada para amanhã (4/4), às 10h. Na animação, Bita, Lila, Dan e Tito embarcam em uma aventura repleta de doces, seguindo pistas para encontrar os ovinhos. Em meio a brincadeiras, o clipe reforça a magia da data e celebra a clássica busca por ovos de chocolate.

• AQUECIMENTO

Marcado para 11 e 12 de abril no Arena 7, na Pampulha, o Aquecimento BOP Games vai reunir 25 modalidades esportivas, além de gastronomia e música. Na programação de sexta-feira está confirmado o workshop Produção de Eventos Esportivos, voltado para profissionais, estudantes e entusiastas que desejam se aprofundar na organização de festivais esportivos. No sábado, as atividades começam às 8h30, com corrida de rua, aulões especiais, Team Wod Pé na Areia, oficinas de cheerleading, calistenia e vôlei de praia.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.