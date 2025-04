BH tem show de Pedro Morais, aniversário de poeta e tributo ao blues

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Sexta-feira (4/4)

Pedro Morais abre a programação de shows do fim de semana. Com três discos lançados e nome reconhecido no cenário de música independente, o cantor fará show no Alpendre – Arte e Gastronomia (Rua Mármore, 70, Santa Tereza). Ingressos : R$ 20 a R$ 25. O DJ Fê Lins anima a pista.

Sábado (5/4)

Conhecer a cidade é, sem dúvida, um bom programa. Sábado, a partir das 8h, moradores e turistas podem participar do Walking Tour BH Parque Municipal-Praça da Liberdade. Na plataforma Sympla, os ingressos custam R$ 360 (uma pessoa), R$ 195 (duas), R$ 175 (três) e R$ 160 (quatro). O passeio começa no parque, passa pelo Teatro Francisco Nunes e Palácio das Artes, segue para a Catedral de Nossa Senhora da Boa Viagem e Museu Mineiro, terminando na Praça da Liberdade.

Domingo (6/4)

Ana Elisa Murta apresenta a exposição “Jardim Mineral – Sustentabilidade em cores” no MM Gerdau Museu das Minas e do Metal (Praça da Liberdade, 680, Funcionários). A matéria-prima são tintas ecológicas atóxicas produzidas com resíduos de mineração pela própria artista. O museu funciona das 10h às 17h, com entrada franca.

Segunda-feira (7/4)

A semana começa com música clássica. O flautista Alexandre Braga conduz o Programa de Apreciação Musical do Centro Cultural Idea (Rua Bernardo Guimarães, 1.200, Lourdes). Segunda-feira, às 19h30, ele interpreta “A paixão segundo São Mateus”, uma das obras mais emocionantes e complexas de Johann Sebastian Bach. O ingresso custa R$ 70.

A poeta Orides Fontela é tema do projeto Letra em Cena, terça-feira, no Centro Cultural Unimed-BH Minas Facebook/reprodução

Terça-feira (8/4)

No mês em que completaria 85 anos, Orides Fontela (1940-1998) será homenageada no projeto Letra em Cena. Ivan Marques vai analisar a obra da poeta na terça-feira, às 19h, na Biblioteca do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). O público será convidado a mergulhar em textos de cinco livros, na voz da atriz Bruna Chiaradia. A curadoria do projeto é de José Eduardo Gonçalves. Inscrições são gratuitas e já podem ser feitas na plataforma Sympla.

Quarta-feira (9/4)

B.B. King e Eric Clapton fazem a trilha sonora de quarta-feira, às 20h30, no Mina Jazz Bar (Avenida Álvares Cabral, 17, Centro). No repertório, “Layla”, “Tears in heaven”, “The thrill is gone”, “Sweet home Chicago” e “Every day I've got the blues”, entre outros sucessos dos blues.

A banda é formada por Rafael Canielo (bateria), Marcelo Barbosa (contrabaixo acústico), Piero Grandi (guitarra e voz) e Eduardo Sanna (gaita e voz). Ingressos na plataforma Sympla custam R$ 275 (mesa para cinco pessoas), R$ 220 (mesa para quatro), R$ 110 (mesa para dois) e R$ 55 (convite individual, balcão), mais taxa de 10%.

Canções de Eric Clapton e B.B. King serão a atração da noite de quarta no Mina Jazz Bar Youtube/reprodução

Quinta-feira (10/4)

Recém-aberta no Centro Cultural UFMG (Av. Santos Dumont, 174, Centro), a exposição coletiva “A Coisa dRag” reúne obras de Amorim, Carambola, Cassandra Calabouço, Efe Godoy, Sarita Themônia, Karine Mageste, Lia Menna Barreto, Rafa Bqueer, Renato Morcatti, Tatiana Blass e Thix, entre outros artistas. A curadoria é de Sandro Ka, com assistência curatorial de Elis Rockenbach. O espaço funciona das 9h às 20h, de terça a sexta, e das 9h às 17h, aos sábados, domingos e feriados. Entrada franca.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.