Pedro Pascal quase ficou de fora de 'The Last of Us'

Grande parte do sucesso de 'The last of us' ocorre por causa da atuação de Pedro Pascal (foto: HBO / Divulgação)

A série 'The Last of Us' quase teve um protagonista diferente. Em conversa recente no podcast 'Happy Sad Confused', Craig Mazin, cocriador do seriado, revelou que Pedro Pascal, que interpreta Joel, não era a única opção para o papel. Entre os nomes cogitados estava o vencedor do Oscar, Matthew McConaughey.

Segundo Mazin, houve uma breve interação com McConaughey sobre o papel. 'Foi mais um: 'Podemos discutir isso?', ele compartilhou. No entanto, Pedro Pascal, conhecido por seu trabalho em 'The Mandalorian', estava na lista de preferências desde o início, embora inicialmente tenha sido considerado indisponível devido à sua agenda lotada.

Durante o processo de seleção do elenco, o agente de McConaughey ligou para Mazin sugerindo que o ator poderia estar disponível para o papel. Outro ator que estava na lista de possíveis intérpretes de Joel era o também vencedor do Oscar, Mahershala Ali. No final das contas, Pedro Pascal foi o escolhido para dar vida ao personagem Joel na adaptação televisiva do popular jogo de videogame.

A série foi lançada em janeiro de 2023, pelo HBO Max, e conquistou fãs em todo o mundo. Pascal também ficou em alta por conta de seu papel em 'Mandalorian'.