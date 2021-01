HBO lança série policial que J.K. Rowling escreveu sob pseudônimo

C. B Strike: Branco letal terá seus sete primeiros episódios exibidos na HBO, parceira da BBC na produção (foto: HBO/DIVULGAÇÃO)

J. K. Rowling estreou na literatura policial em 2013, com O chamado do cuco, romance que assinou sob o pseudônimo de Robert Galbraith. Não demorou muito para que a imprensa britânica revelasse que o ex-militar da Polícia Real (como ele foi apresentado pela editora) era, na verdade, a autora de Harry Potter. J. K. Rowling estreou na literatura policial em 2013, com, romance que assinou sob o pseudônimo de Robert Galbraith. Não demorou muito para que a imprensa britânica revelasse que o ex-militar da Polícia Real (como ele foi apresentado pela editora) era, na verdade, a autora de Harry Potter.





A série Cormoran Strike tem quatro títulos: O chamado do cuco (2013), O bicho da seda (2014), Vocação para o mal (2015) e Branco letal (2018). E, mesmo que já se saiba há muito que a autora da série é Rowling, é o nome do fictício Galbraith que aparece na capa de cada um dos livros.





Lançada em 2017 pela BBC One, em parceria com a HBO/Cinemax, a adaptação audiovisual da série literária chega nesta segunda (25/1) à HBO. Serão exibidos sete episódios, que correspondem às duas primeiras temporadas (há ainda uma terceira, lançada lá fora no ano passado). As histórias são baseadas nos três volumes iniciais.





LEIA MAIS 04:00 - 28/12/2020 Veja as séries que revolucionaram a telinha na última década

04:00 - 03/01/2021 Série 'The stand' é versão de livro clássico de Stephen King na era COVID

04:00 - 08/01/2021 Série 'A peste' tem título enganoso em tempos de pandemia Cormoron Strike (Tom Burke) é um veterano de guerra que se torna detetive particular e tem um escritório na Denmark Street, em Londres. Apesar das feridas físicas e emocionais que a guerra lhe deixou, Strike utilizará seu instinto e sua experiência como investigador para resolver crimes complexos, coisa que faz ao lado de sua assistente, Robin Ellacott (Holliday Grainger). Em C. B. Strike: Branco letal,é um veterano de guerra que se torna detetive particular e tem um escritório na Denmark Street, em Londres. Apesar das feridas físicas e emocionais que a guerra lhe deixou, Strike utilizará seu instinto e sua experiência como investigador para resolver crimes complexos, coisa que faz ao lado de sua assistente, Robin Ellacott (Holliday Grainger).





Os três primeiros episódios referem-se ao livro O chamado do cuco, em que Strike investiga o suposto suicídio de uma supermodelo. Já os capítulos quatro e cinco acompanham o desaparecimento do escritor Owen Quine. Produzidos em 2018, o sexto e o sétimo, baseados no terceiro livro, partem de um pacote misterioso recebido por Robin: a perna decepada de uma mulher.





C. B. STRIKE: BRANCO LETAL

• A série, com sete episódios, estreia nesta segunda (25/1), às 21h, na HBO e na HBO Go