Pablo Molinero interpreta Mateo Núñez na trama (foto: HBO/Divulgação)

Não se deixe enganar pelo título. A peste, produção espanhola que a HBO apresenta a partir desta segunda (11), foi lançada no exterior há dois anos (teve uma segunda temporada em 2019) e é uma série de época. Mas o tema, neste período de pandemia, certamente vai chamar a atenção.





Centro do mundo em 1580, Sevilha sofre com mais um surto da peste. É nesse cenário que Mateo Núñez (Pablo Molinero), herege condenado à fogueira pela Inquisição, aparece. Ele é salvo da morte porque um membro da Inquisição é encontrado morto no que parece ser um ritual demoníaco. Homem de cultura e com grandes poderes de dedução, receberá a absolvição caso pegue o assassino.









Superprodução lançada em 2018 no Festival de Cinema de San Sebastián (foi a primeira série de TV na seleção oficial do evento espanhol), A peste tem números expressivos: foram 130 locações, 2 mil extras, US$ 1,8 milhão por episódio (são seis) e equipe de duas centenas de técnicos.





SEGUNDA TEMPORADA

Ainda que com tal aparato e cenário, a série é basicamente uma história de detetive. Como são apenas seis episódios, a HBO poderia trazer também para o Brasil a segunda temporada, que mostra o protagonista lutando para sobreviver no rigoroso inverno da Patagônia chilena.





A PESTE

>> Série em seis episódios. Estreia segunda-feira (11/1), às 22h, na HBO e HBO Go.