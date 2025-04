Dupla Sá & Guarabyra chega ao fim

A música é capaz de mexer com as emoções, arrancar sorrisos, lágrimas e muitas vezes consegue elevar o estado de espírito. Mas será que você sabe dizer quais são as mais alegres? StockSnap por Pixabay

Um estudo, desenvolvido por Jacob Jolij, um cientista do cérebro dos Países Baixos da Universidade de Groningen, abriu caminho para apontar as canções que mais deixam as pessoas animadas. Brandon Bolender por Pixabay

O holandês analisou vários estilos de músicas diferentes e levou em conta parâmetros como letra, tom e ritmo, além de como o cérebro reage a esses aspectos. Max Titov Unsplash

O cientista entendeu que músicas alegres costumam ter um ritmo acelerado, com cerca de 140 a 150 batidas por minuto, muito mais rápido do que a maioria das músicas populares. Pexels por Pixabay

Ele notou que essas músicas têm letras que falam sobre festas ou coisas românticas. “As características que tornam uma música feliz são pessoais e dependem do contexto social e de associações individuais”, enfatizou o cientista. Imagem de NikolayF.com por Pixabay

Confira agora as 10 músicas mais alegres do mundo, segundo este cientista! Ryan McGuire por Pixabay

10) “Walking on Sunshine” - Katrina e The Waves reprodução

Essa é uma canção escrita por Kimberley Rew para o álbum de estreia homônimo da banda de rock britânica “Katrina and the Waves”, em 1983. Foi o primeiro sucesso da banda no top 40 dos Estados Unidos e o maior sucesso no Reino Unido até "Love Shine a Light" (1997). reprodução

9) “I Will Survive” - Gloria Gaynor domínio público

A música foi lançada pela cantora norte-americana Gloria Gaynor em 1978 e se tornou um verdadeiro hit no mundo todo. Quem nunca ouviu essa numa festa de casamento? reprodução

8) “Livin’ on a Prayer” – Bon Jovi domínio público

Esse hit da banda americana de rock Bon Jovi foi lançado como o segundo single do álbum "Slippery When Wet", em 1986. A música fez tanto sucesso que chegou ao topo da lista das "100 Melhores Músicas dos Anos 80" do canal de vídeos VH1. reprodução

7) “Girls Just Want to Have Fun” – Cyndi Lauper reprodução

Escrita e gravada pela primeira vez em 1979 pelo músico americano Robert Hazard, a música ficou eternizada mesmo na versão lançada pela cantora norte-americana Cyndi Lauper, em 1983. reprodução

6) “I’m a Believer” – The Monkees reprodução

Em 6º lugar nas “músicas mais alegres do mundo”, “I’m a Believer” foi composta por Neil Diamond e gravada pela banda The Monkees, em 1966. O hit chegou a ficar sete semanas em primeiro lugar no ranking da Billboard Hot 100 dos EUA. reprodução

5) “Uptown Girl” – Billy Joel reprodução

Lançada em 1983 pelo norte-americano Billy Joel, a canção figurou no álbum “An Innocent Man”, que atingiu o 4º lugar na lista da revista Billboard. Além disso, a música recebeu uma nomeação para o Grammy de Melhor Performance Vocal Masculina em Pop. reprodução

4) “Eye of the Tiger” – Survivor reprodução

A música da banda de rock “Survivor” acabou ficando eternizada no filme “Rocky III”, lançado em 1982. E foi um dos maiores hits do grupo até hoje, ficando no top 100 das melhores músicas de todos os tempos do canal VH1. reprodução / rocky iii

3) “Good Vibrations” – The Beach Boys wikimedia commons

Lançada em 1966, a música da banda norte-americana “The Beach Boys” ficou em 1º lugar na Billboard Hot 100 dos EUA e também do Reino Unido. Segundo a revista Rolling Stones, é a 6ª melhor canção de todos os tempos! wikimedia commons Caribou Records

2) “Dancing Queen” – ABBA reprodução

Outra que não costuma ficar de fora nas festas de casamento, a canção da banda sueca ABBA é um hit atemporal, apesar de ter sido lançada em 1976. reprodução

1) “Don’t Stop Me Now” – Queen reprodução

A música mais alegre já feita, segundo o cientista holandês, “Don’t Stop Me Now” foi lançada em 1979 pela banda britânica Queen e escrita pelo próprio vocalista Freddie Mercury. reprodução