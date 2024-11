Após dois anos afastada das redes sociais, a jornalista e youtuber Jout Jout surpreendeu os fãs nessa segunda-feira (11/11) com um vídeo em que anuncia um “encontro conversativo” chamado Ali Fora. O encontro acontece em 21 de dezembro no Teatro Municipal de Ouro Preto, na região central de Minas. O evento será realizado de forma off-line e com os celulares em modo avião.





Na descrição do evento, na plataforma Sympla, ela dá mais informações sobre o evento e conta que quer fazer encontros por todo o Brasil. Jout Jout ficou famosa por fazer vídeos filosóficos no YouTube e conquistou 2,5 milhões de seguidores, mas decidiu deixar a internet em 2022.











Segundo ela, vários motivos contribuíram para a decisão. “Mas um deles, um dos mais importantes, é que eu não tinha mais muito o que falar, sabe como? Chega esse dia na vida de um youtuber. Influencer? Nem sei como se chama mais. De qualquer forma, eu busco seguir uma linha que é: se não tem algo a falar, não fale nada. Vejo como uma gentileza com quem está ouvindo", contou.





"Quando me percebi sem conteúdo, saí do mundo virtual com vontade, vivi atentamente o que se apresentou na sequência, fiz anotações. Agora percebo que tenho coisas para falar de novo. Me repreenchi. E por isso o encontro. Pra gente conversar. Animada!", declarou.





"Será num sábado, dia 21 de dezembro de 2024, começará pontualmente às 16h, matinê, pois agora eu tenho um filho, e vai até as 18h".Em julho de 2023, a mãe de Jout Jout fez um post sobre o nascimento de seu primeiro neto.











"A proposta é um encontro totalmente offline, uma oportunidade reluzente para ficarmos 2 horas em estado de presença, veja que precioso. Um encontro entre 281 humanos que vai começar, acontecer e terminar bem ali, naquele teatro, sem chegar na internet em forma de stories, reels, ou postagem audiovisual de qualquer tipo, como uma performance coletiva pós-moderna neo-impressionista".





Ela ainda pediu para que os participantes levem papel e caneta e que se dêem caronas. "Uma forma de já ir criando uma intimidade". Por último, ela disse que a ideia é estender a tour pelo Brasil: "É possível que uma hora eu chegue perto de onde você tá. Tá bem? Então tá bem!".









Como participar do encontro com Jout Jout?

Os ingressos “encontro conversativo ‘ALI FORA’” começam a ser vendidos hoje (12/11). Apenas 280 ingressos serão disponibilizados, que é a capacidade do local. Os valores custam a partir de R$ 60 e serão vendidos pelo Sympla.