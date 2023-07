SIGA NO

Jout Jout deu à luz ao filho em março cercado pela "natureza exuberante", na casa da família Reprodução/Instagram A youtuber Julia Tolezano, mais conhecida como Jout Jout, deu à luz um menino em março deste ano. A novidade foi revelada pela mãe da influenciadora, Marize Tolezano, que compartilhou a notícia em seu Instagram. O nascimento, no entanto, viralizou nas redes sociais somente nesta segunda-feira (24/7).

Conforme o texto, o parto ocorreu em São Pedro da Serra (RJ), cercado pela "natureza exuberante", na casa da família. Marize descreveu o momento como "mágico e emocionante", destacando que mesmo com medos naturais, presenciar o nascimento do neto em casa, quase no jardim, foi uma experiência inexplicável.

"É claro que devemos muito à medicina, às cirurgias necessárias, mas ver uma criança nascer dentro do fluxo natural da vida é uma emoção e experiência inexplicáveis!", diz um trecho.

A notícia rapidamente se espalhou pelo Twitter, e os fãs de Jout Jout comemoraram a chegada do bebê com mensagens de carinho e alegria. Muitos elogiaram a youtuber, afirmando que ela deve ser uma linda mãe e que finalmente encontrou o "pedacinho que faltava" em sua vida, fazendo referência a um de seus vídeos mais famosos.

Jout Jout anunciou o encerramento de seu canal no YouTube em julho de 2022, após dois anos de afastamento das redes sociais. Ela explicou que durante o período de isolamento imposto pela pandemia, sua vontade de se conectar com muitas pessoas foi cedendo lugar ao desejo de interagir com pessoas próximas.