Durante uma apresentação da turnê “Numanice 3” em São Paulo, a cantora Ludmilla e a influenciadora Brunna Gonçalves compartilharam com emoção a novidade de que estão esperando seu primeiro filho.

O desejo de ter filhos é uma evolução natural do relacionamento das duas, como Ludmilla comentou, mencionando que a vontade se intensificou após conhecer Brunna, que sempre sonhou em ser mãe. Para realizar esse sonho, elas optaram pela fertilização ROPA, um método onde o óvulo de Ludmilla foi fertilizado com esperma de um doador e implantado no útero de Brunna.

O Processo de Fertilização e a Descoberta da Gravidez

O método de fertilização ROPA, que significa Recepção de Oócito da Parceira, tem ganhado popularidade entre casais homoafetivos femininos. No caso de Ludmilla e Brunna, a escolha trouxe novas emoções e expectativas. Após o procedimento, Brunna começou a realizar testes de farmácia, ansiosa para confirmar a gravidez.

Em entrevista ao Fantástico, Brunna revelou a expectativa e a incerteza dos primeiros dias após a inseminação. “Fui na farmácia, comprei vários testes”, disse ela. Ao fazer os testes cedo demais, eles mostraram-se inicialmente negativos. No entanto, no quinto dia, ao realizar outro teste sozinha em casa, ela viu o tão esperado resultado positivo. Sensibilizada, Brunna aguardou a confirmação por meio de exames de sangue antes de compartilhar a notícia com Ludmilla.

Como Ludmilla e Brunna Planejam Criar o Filho?

Quando questionadas sobre a criação do filho, Ludmilla destacou a intenção de proporcionar ao bebê um ambiente repleto de amor e carinho. Ela compartilhou como diferentes formas de família podem influenciar positivamente uma criança.

“No mundão de hoje em dia existem vários modelos de família, inclusive você tem uma história aqui perante as câmaras. Eu não tive um pai presente. Então, eu cresci com a criação da minha avó e da minha mãe, que foram mulheres guerreiras e maravilhosas e formaram essa adulta”, comenta.

Apesar da ausência de um pai na sua criação, Ludmilla enfatiza que essas figuras femininas inspiraram sua visão de maternidade e como ela pretende aplicar essas vivências na criação do filho. Ela expressou a gratidão por poder criar sua própria família ao lado de Brunna.

Qual é a Importância deste Anúncio para o Casal?

A notícia da gravidez marca um ponto de mudança significativo para Ludmilla e Brunna, tendo um impacto profundo em suas vidas pessoais e profissionais. O momento de revelar a gravidez foi descrito como “muito íntimo” e “marcante” por Brunna, destacando como a confirmação do resultado positivo transformou sua perspectiva sobre o futuro.

As duas decidiram manter alguns detalhes do processo em privacidade, incluindo a data de nascimento do bebê, reforçando o desejo de viverem essa fase de forma íntima e protegida das pressões externas. Ludmilla, com o coração cheio de amor e expectativas, mencionou se sentir ansiosa para acolher o bebê em seus braços.