Olivia Rodrigo conta que está lendo livro de Clarice Lispector

A cantora americana Olivia Rodrigo é a mais nova fã de Clarice Lispector. Em vídeo para a Vogue, publicado nesta quinta-feira (15), a cantora falou que está lendo "A hora da estrela".

"Estou lendo esse livro. Ganhei da minha amiga Annie St. Vincent", falou a artista. "Estávamos juntas no Brasil, ela é muito doce e escreveu uma dedicatória", mostrou.



Sobre a obra, Olivia falou que está "anotando tudo, porque as palavras são todas tão lindas". "Estou rabiscando o livro todo", disse.



O exemplar de Olivia de "The hour of the star", título em inglês do clássico brasileiro, é uma edição comemorativa de cem anos da obra, lançada em 2020 pela editora New Directions.



A artista disse ainda que se inspira em ideias dos livros que lê para compor suas músicas.