Morre cantora lírica Maria Lúcia Godoy

Morreu nessa quinta-feira (15/5) a cantora Maria Lúcia Godoy, uma das grandes vozes do canto lírico no Brasil, aos 100 anos. O corpo da artista será velado nesta sexta-feira (16/5), no foyer do Palácio das Artes, a partir das 10h. O enterro será às 17h no Cemitério do Bonfim.

Natural do município de Mesquita, na região do Rio Doce, Maria traçou um caminho importante na música brasileira. Em setembro do ano passado, a cantora teve o centenário celebrado em uma Reunião Especial de Plenário na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Em 2016, Maria Lúcia recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela UFMG, sendo a 21ª personalidade a receber o honorífico.

