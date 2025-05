Casa dos Quadrinhos faz 25 anos com novo projeto e exposição

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Ao comemorar seus 25 anos, a Casa dos Quadrinhos – Escola Técnica de Artes Visuais e Digitais (CDQ) integra o Circuito Liberdade. Com isso, ela passa a fazer parte da Noite Mineira de Museus e Bibliotecas, realizada a cada dois meses. Para festejar suas bodas de prata, a escola programou, entre outras ações, a exposição “25 anos de CDQ”, na 7ª CDQ-CON: Feira de Quadrinhos, marcada para junho na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais. Na ocasião, será lançada, no site Catarse, a campanha da “CDQ em quadrinhos”, com histórias de alunos e ex-alunos.

Doroti e Cristiano Seixas, fundadores da Casa dos Quadrinhos Arquivo Pessoal

• MÃE E FILHO

Na Feira de Quadrinhos, Doroti Seixas e o filho, Cristiano, participam de bate-papo sobre a criação da escola, referência em Minas Gerais. “É muito curioso como tudo começou. A Casa dos Quadrinhos nasceu da demanda do mercado e de uma dor. Quando eu tinha 12 anos, uma de minhas irmãs mais velhas morreu aos 19, em acidente de moto. Foi um sofrimento para toda a família, que, anos mais tarde, viveu outra tragédia, quando minha outra irmã morreu aos 37, em acidente de carro”, recorda Cristiano. “Naquele período, eu estava à frente de um estúdio de quadrinhos e animação com amigos, um negócio que prosperou em ritmo acelerado. O mercado era incipiente. A partir de vivências pessoais tão dolorosas, eu e minha mãe encontramos um novo propósito e fundamos a Casa dos Quadrinhos”, diz. O bate-papo com os Seixas está marcado para 7 de junho, na Biblioteca Pública Estadual.

• EXPEDIÇÃO

A Plataforma Fartura está na estrada com mais uma expedição gastronômica. Até domingo (25/5), a comitiva explora o Norte de Minas Gerais em busca de histórias, receitas, ingredientes e personagens. Para conduzir a viagem foi convidado o chef Yves Saliba, que comanda os restaurantes Per Lui, Odoyá e Pastaio. “Sempre que recebo convites do Fartura, fico muito feliz. Essa viagem é importante em vários cenários. É uma honra poder trocar ideias e experiências, conhecendo cozinheiros tradicionais de doce de tacho, por exemplo, que está quase extinto. Conhecer pescadores que têm bagagem de vida gigantesca, devotados à profissão. Isso tudo me enriquece culturalmente, pois tenho acesso a informações centenárias”, afirma. A expedição se tornará webdocumentário com 10 episódios.

• PLAYLIST

Faltam alguns dias para a Festa Portuguesa, que ocorrerá em 7 de junho, em Belo Horizonte, mas os admiradores da cultura lusitana já entraram no ritmo com a playlist criada pelo fadista Tarcísio Costa, disponível no Spotify. “A seleção 'Festa Portuguesa 2025' vai do fado, patrimônio cultural imaterial da humanidade, com Mariza, Ana Moura e Amália Rodrigues, à música contemporânea portuguesa, com artistas jovens que ainda não são conhecidos no Brasil. Tem a música crioula da cabo-verdiana portuguesa Sara Tavares, que infelizmente nos deixou em 2024; tem Luiz Caracol, mestre na fusão das músicas africana e portuguesa, que estará ao vivo conosco por aqui; tem Ana Laíns, Raquel Tavares, Marco Rodrigues, Mayra Andrade e muitos outros”, informa Tarcísio.

• AGENDA

Um dos projetos musicais mais legais de BH, o Uma Voz, Um Instrumento encerra a temporada de 2025 com show de Roberta Sá, em 12 de junho. A cantora comemora 20 anos de carreira com o show “Tudo que cantei sou”, acompanhada por Alan Monteiro (bandolim e cavaquinho) e Gabriel de Aquino (violão). No repertório, canções dos álbuns “Que belo estranho dia para se ter alegria”, “Quando o canto é reza”, “Segunda pele”, “Delírio” e “Sambasá”, indicado ao Grammy Latino em 2023.

• EM FESTA

No Dia Nacional do Café, Belo Horizonte ganha a primeira edição do Festival Cultural Café em Festa. Idealizado pela Liga dos Baristas, o encontro será realizado nos jardins internos da Casa Fiat de Cultura no próximo sábado (24/5), das 10h às 17h, com entrada franca. Estão confirmadas as participações de Chocolate Lab, Elisa Café, Café das Amoras, Minas Demais, Noete Café e Palato. O festival vai distribuir gratuitamente café coado com grãos de seis regiões de Minas Gerais. Mais informações podem ser obtidas no Instagram (@cafeemfesta).

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.