Henfil, Betinho e Chico Mário ganham museu em Bocaiuva, Norte de Minas

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Os irmãos Henfil, Betinho e Chico Mário ganham, a partir de sexta-feira (23/5), museu dedicado à trajetória da família, em Bocaiuva, no Norte de Minas. “Balaio Mineiro – Memória de uma família brasileira”, marca a abertura oficial do Centro de Memória Casa Figueiredo Souza, no Complexo Cultural e Turístico da Estação Ferroviária de Bocaiuva, que integra a primeira edição da Mostra Estação Arte Cidadania. A mostra é inspirada no livro homônimo de Wanda Figueiredo, uma das filhas de dona Maria, e irmã dos homenageados. A obra reúne relatos íntimos, documentos e lembranças de momentos da história brasileira, como o golpe de 1964, o exílio, anistia, a redemocratização, a epidemia da AIDS e a campanha contra a fome. Os três irmãos, todos hemofílicos, contraíram o vírus HIV em transfusões de sangue e morreram em decorrência da AIDS: Henfil em 1988, Chico Mário no mesmo ano, e Betinho, em 1997.



• SALAS

A exposição, idealizada por Regina Souza, neta de dona Maria, nasce do acervo afetivo das mulheres da família, composto por cartas, fotos, documentos e objetos guardados por décadas. “Esta casa é mais do que um espaço expositivo. É a história de uma das muitas famílias brasileiras que lutaram e lutam pela liberdade, democracia e justiça social no país”, observa a cantora, compositora, atriz e produtora. A casa é anexa ao Complexo da Estação, cedida e restaurada pela Prefeitura Municipal. A expografia, criada por Clarissa Neves e Paulo Waisberg, partiu da ideia de Regina, coordenadora do projeto e curadora da exposição, com a colaboração de Yuri Ricardo, co-curador, e pesquisa histórica de Regina, Yuri e Patrícia Lucchesi, e organiza-se em cinco salas/núcleos temáticos – "Pequena Bocaiúva", "Três irmãos de sangue", "Cine Glória", "Cinco filhas de Maria", e, "Mãe coragem".



• BALAIO

A exposição também mostra o papel importante das mulheres na família. "A começar com a minha avó, que decidiu sair do interior de Minas, contra a vontade do meu avô, para que as filhas e filhos pudessem estudar, e os filhos, hemofílicos, pudessem ter os cuidados de saúde necessários, numa época em que não se tinha muita informação sobre essa doença. É importante que o nome de cada uma delas seja reconhecido na trama desse balaio", conta Regina.



• PERFORMANCE

Guilherme Wisnik, arquiteto, professor e curador da mostra “Natureza Transformada: atravessamentos espaciais na Casa Fiat de Cultura”; Marcia Xavier, uma das artistas que integra a exposição; e a artista visual Isabela Prado participam do bate-papo "Os rios e as cidades", terça-feira (20), às 19h, na Casa Fiat de Cultura. O encontro abordará as complexas relações entre o tecido urbano e os rios, destacando suas dinâmicas de interdependência e negação. Após a conversa, a artista Marcia Xavier apresentará a performance “Pequeno abismo”.



• OVO

Com o concerto "Compositoras em 5 movimentos", a OVO (Orquestra de Formação e Transformação) presta homenagem à criatividade das mulheres na música de concerto. No programa, obras de cinco artistas que marcaram a história: Fanny Mendelssohn (1805-1847), Lili Boulanger (1893-1918), Cécile Chaminade (1857-1944) e as mineiras Dinorá de Carvalho (1895-1980) e Maíra Cimbleris (1979). Serão duas apresentações nos dias 31/5, às 18h, e 1º/6, às 11h, na Sala Minas Gerais, sob regência de Werner Silveira, e com participação da soprano Melina Peixoto.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.