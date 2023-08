No ano em que comemoraria 75 anos, Chico Mário ganha homenagem dos filhos

Filhos de Chico Mário fazem show amanhã em São Paulo, em homenagem ao pai (foto: Tarcísio de Paula/Divulgação)

Marcos Souza (piano) e Karina Souza (voz), filhos de Chico Mário, comemoram os 75 anos de nascimento do pai com o show inspirado no CD “Chico Mário em todo canto” produzido por Ricardo Petracca, lançado em dezembro do ano passado. Durante o show, nesta quinta-feira (10/8), no Sesc Pompeia, em São Paulo, projeções com trechos do filme “Chico Mário, a melodia da liberdade”, dirigido pelo cineasta Silvio Tendler.Ainda em tempo de comemorações, no próximo dia 22, tem a final do 1º Prêmio Internacional Francisco Mário de Violão Popular, no Teatro Munganga, em Amsterdã. Oito finalistas europeus irão disputar 8 mil euros, tocando a música de Chico Mário ao violão. No dia anterior, o filme de Silvio Tendler sobre Chico Mário será exibido também no Teatro Munganga. No show em São Paulo, amanhã, participação especial do músico Caito Marcondes.