Novidades na 26ª edição do Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes

A chef Mara Salles dará aula no Espaço Conhecimento (foto: Iara Venanzi/divulgação)

Entre os dias 18 e 27 deste mês, será realizado o 26º Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes. O evento, um dos mais tradicionais no calendário do setor no país, chega com novidades. A principal delas é a volta dos festins ao formato original, com jantares sofisticados em grandes salões, com cozinha e serviço funcionando devidament como um balé – sincronizados e harmonizados.







Morena Leite mostrará seu talento durante os festins (foto: Thiago Morandi/divulgação)





Mara Salles, grande pesquisadora, dará aula no Espaço Conhecimento, assim como a mineira Bruna Martins. Quem quiser experimentar os sabores do Pará deve se inscrever para a degustação a cargo da chef Dani Martins. Já Cláudia Krauspenhar estará no espaço Cozinha ao Vivo, com sua lentilha que mistura porco e marisco, dentro do conceito “mar e terra”.

Um dos espaços mais disputados do festival é o Brasa e Lenha, onde ficam os assados na brasa ao longo de todo o dia. O aroma da comida no fogo é irresistível. Este ano, o local vai crescer e se transformar em uma grande cozinha mineira. Com direito a mesa farta, boa prosa e anfitrião que é a personificação deste conceito: Flávio Trombino. O chef do Xapuri, restaurante de BH, faz as honras e recebe cozinheiros ao longo dia para receitas diversas, causos e, claro, uma boa cachaça. Todo mundo está convidado a sentar-se à mesa.





Flavia Quaresma é uma das atrações do Festival de Tiradentes (foto: Acervo pessoal)







O Festival de Tiradentes é realizado pela Plataforma Fartura, a maior do Brasil no setor. Sua missão é valorizar a cadeia gastronômica – da origem até o prato. O festival oferece aulas, degustações e espaço dedicado a produtores de origem, a Mercearia Fartura.





Na Praça da Rodoviária, na Praça Santíssimo e no Largo das Forras, estarão presentes renomados chefs. Já confirmaram presença Caetano Sobrinho, Guto Cavanha, Elia Schramm, Rafael Pires, Andreza Luísa, André Paganini, Carol Fadel, Maria Clara Magalhães, Marcelo Haddad, Cristiano Seabra, Marina Lopes e Pedro Barbosa.