Artista mineiro oferecerá residência no interior do estado

Adyr Assumpção comandará residência artística em Itabira (foto: Facebook/reprodução)

"Nós", do Grupo Galpão, e "Terror e miséria", do grupo Bartolomeu, de São Paulo, e o Campeonato Interdrag de Gaymada estão na programação do pulsa!! Movimento Arte Insurgente, que será realizado de 8 a 17 de setembro, em Itabira. Destaque também para a residência artística de Adyr Assumpção, que estará aberta à população para criação de performance. O trabalho será apresentado no último dia do festival.





DA LITERATURA PARA O PALCO





A montagem da obra de Khalil Gibran “O profeta” terá três sessões, em setembro, no Sesiminas. O livro foi traduzido para mais de 100 idiomas e ganha no teatro uma releitura de Lúcia Helena Galvão, interpretação do cantor libanês Sami Bordokan e direção de Luiz Antônio Rocha .





HUMOR

6 X STAND-UP





Afonso Padilha é nome conhecido para quem curte humor de stand-up. Faz tanto sucesso que para a temporada de "E agora?" no Cine Theatro Brasil Vallourec, nos dias 19 e 20 de agosto, ele fará três sessões diárias, às 18h, 21h e 23h30. No espetáculo, o artista fala sobre as dificuldades da vida adulta, a relação com a família, os problemas do trabalho e a busca pelo amor.





FOTOGRAFIAS

NA CASA COR





A partir da próxima terça-feira (8/8), a fotógrafa Lu Rennó expõe seus trabalhos mais recentes na Casa Cor. A exposição pode ser visitada até sexta (11/8).





NA CIDADE JARDIM

MORAR MAIS





Em sua 16ª edição, a mostra anual Morar Mais por Menos está confirmada para 29/8, na Rua Olímpio de Assis, 381, no bairro Cidade Jardim. Serão 36 ambientes criados por arquitetos, decoradores, paisagistas e designers e mais de 70 parceiros envolvidos. A Ala Gourmet terá a assinatura da chef Sofia Marinho, da A Cozinha de Sofia.





DESIGNER

NOVAS MARCAS





O designer mineiro Carlos Penna se mudou definitivamente para São Paulo, mas seu espaço em BH segue movimentado. O atelier/ loja, que fica no bairro Serra, é também vitrine para novas marcas de todo o país, que aportam por lá para pequenas temporadas. Neste sábado (5/8), a partir das 10h, Penna receberá convidados para o lançamento das grifes Helena Pontes, D-Aura, Ocksa e Zsolt.