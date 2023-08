Depois de mais de 40 anos em Lourdes, Tip Top vai para a Savassi

739

Tip Top, a partir de outubro, terá novo endereço em BH (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press)



Um dos endereços mais tradicionais de Belo Horizonte, o Tip Top está em contagem regressiva para mudança. O espaço, que fica há mais de quatro décadas em Lourdes, segue, se der tudo certo com o cronograma das obras, a partir de outubro, para a Savassi. A decisão foi tomada quando o imóvel foi vendido. O terreno será ocupado por um prédio.





REI DO POP

NA PARTITURA





Em 2023, quando completaria 65 anos, Michael Jackson, que morreu há 14 anos, ganha homenagem da Orquestra Opus, nesta sexta-feira (4/8), no Centro Cultural Unimed-BH Minas. No repertório, sucessos como "Thriller", "The girl is mine", "Ben" e "Music and me", para citar alguns.





APROXIMA

NOS JARDINS DO PALÁCIO





Pela primeira vez, a Feirinha Aproxima vai movimentar os jardins do Palácio das Mangabeiras, antiga residência oficial do governador, que virou parque. Sábado (5/8), 48 expositores estarão reunidos sob curadoria do chef Eduardo Maya, criador do projeto. Entrada é gratuita. O evento é pet friendly e será realizado das 10h às 17h.





CAPE

LANCHE SOLIDÁRIO





Mais uma vez, a Casa de Acolhida Padre Eustáquio (Cape) é a parceira oficial da rede McDonald's para a campanha do McDia Feliz em Belo Horizonte. Marcado para 26 de agosto, o evento espera arrecadar fundos para o tratamento oncológico oferecido pela Santa Casa BH, proporcionando mais conforto e qualidade de vida aos pacientes pediátricos. Os vouchers podem ser adquiridos antecipadamente na Cape e também nas lojas McDonald's no dia da ação. Mais informações pelo

Instagram @capebh.





FASHION DAY

NA PASSARELA





A cantora Fernanda Abreu é uma das atrações confirmadas do Proação Fashion Day 2023, marcado para 31 de agosto, no Minascentro. A carioca suingue sangue bom fará participação no show das cantoras Manu Diniz e Nêga Kelly, durante o desfile das marcas Anna Barroso, Denise Valadares, Pim, Choc Color, Fffashion, Manoel Bernardes, Victor Dzenk, Isa Paes Leme, Kazy Sport Wear, Patricia Motta, Twenty Four Seven, Alex Moreira e Abigail Roiz. Após o desfile, o coquetel será ao som do duo pop Clara x Sofia.