Clara Nunes será homenageada pela cantora Aline Calixto

Aline Calixto volta ao palco este mês (foto: Marcia Charnizon/divulgação)

Aline Calixto abre a turnê de lançamento de "Clara viva", álbum em que celebra a obra de Clara Nunes, no dia 17/8, no Sesc Palladium.









PAGODE

NAS PLATAFORMAS





“Deu Samba ao vivo no Vidigal - RJ”, DVD da banda de pagode Deu Samba, começará a ser disponibilizado nas plataformas digitais a partir desta sexta-feira (4/8). Nas próximas três semanas, serão lançados três blocos, totalizando 50 canções. A banda é formada por Paulinho Oliveira (cantor), Fábio Henrique Palmito (cantor), André Barcellos (percussionista), Fabrício Fashion (percussionista) e Tiago Cosso (percussionista). O grupo vem atraindo muitos fãs.





EM OURO PRETO

ARTE URBANA





A exposição "Metal etéreo", de Olavo Machado Neto, instalada na praça em frente ao Museu da Inconfidência, atrai o novo olhar para a região. As obras caíram no gosto dos turistas, que as transformaram em molduras para a paisagem da cidade histórica. Até o próximo dia 12/8, “Metal etéreo” dará mais charme à cidade histórica





EM CENA

QUEM LEVA O PET





Ellen Rocche, Guilherme Chelucci e André Kirmayr protagonizam a comédia “Quem vai ficar com Juca?”, que fará curta temporada no Teatro Feluma, de 8 a 10 de setembro. Escrita por Danilo Thomaz, Fernando Cardoso e Nicole Puzzi, a peça conta a história de um casal em crise que, diante da separação iminente, se depara com um dilema: quem vai ficar com Juca, o cachorro da família? Fernando Cardoso, que também dirige o espetáculo, comenta que, além de ser uma comédia romântica, o texto trata da dificuldade de comunicação entre as pessoas. “E para isso buscamos como protagonista um cachorro,interpretado pelo André Kirmayr. No meio de tanta complicação, a simplicidade dele nos acolhe.”





“VALENCIANAS”

SESSÕES ESGOTADAS





Os ingressos para as duas apresentações de “Valencianas II”, com a Orquestra Ouro Preto e Alceu Valença, agendadas para esta sexta (4/8) e sábado, no Palácio das Artes, já estão esgotados desde março. Os bilhetes foram vendidos em pouco mais de 72 horas, feito inédito na trajetória do projeto regido pelo maestro Rodrigo Toffolo. “Valencianas II” foi indicado ao 30º Prêmio da Música Brasileira na categoria lançamento da MPB. Depois de BH, a turnê segue para o Nordeste (João Pessoa e Recife), Rio de Janeiro e Vitória.