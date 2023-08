Chef Cristóvão Laruça inaugura o Capitão Leitão no Museu Abílio Barreto

739

Chef Cristóvão Laruça divulga a culinária lusitana em BH (foto: Studio Tertúlia/Divulgação)

Com a mudança do restaurante Caravela para o Diamond Mall, a convite da Multiplan, o chef Cristóvão Laruça está preparando a transferência do Capitão Leitão para o Museu Histórico Abílio Barreto. O restaurante é especializado no preparo do leitão à bairrada, prato típico considerado uma das sete maravilhas da culinária portuguesa.





TEATRO DO MINAS

FESTA EM CENA





Emoção em cena e na plateia durante a apresentação de “Cobra Norato”, um dos espetáculos mais conhecidos do Grupo Giramundo, que há muitos anos não era apresentado na capital. Sua montagem mais recente foi há 12 anos. Sexta-feira (28/7), na primeira das duas apresentações no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, o grupo prestou homenagem a Madu, Maria do Carmo Vivacqua, uma de suas fundadoras, ao lado de Álvaro Apocalypse e da mulher dele, Theresa. As palmas calorosas da plateia se estenderam aos manipuladores, que representam três gerações que deram vida às histórias do Giramundo.





FOTOGRAFIA

O PARÁ É AQUI





A CâmeraSete – Casa da Fotografia de Minas Gerais é a primeira parada da mostra "Um país chamado Pará", que reúne obras de 23 fotógrafos paraenses em suportes alternativos, como fotoesculturas, pinholes, vídeos e videomapping, em recorte das últimas três décadas. A curadoria é de Rosely Nakagawa, o projeto expográfico de Flávio Franzosi e o projeto de acessibilidade de Sílvia Arruda. Estarão expostas obras de Alberto Bitar, Alexandre Sequeira, Betania Barbosa Marajó, Claudia Leão, Dirceu Maués, Elza Lima, Emídio Contente, Flavya Mutran, Guy Veloso, Ionaldo Rodrigues, Irene Almeida, Jorane Castro, Mariano Klautau Filho, Miguel Chikaoka, Orlando Maneschy, Octávio Cardoso, Patrick Pardini, Paula Sampaio, Rafael da Luz, Suely Nascimento, Wagner Almeida, Walda Marques e Yan Belém. A abertura está marcada para 16 de agosto. De Belo Horizonte, a exposição segue para a Panamericana Escola de Arte e Design, em São Paulo.





NO TEATRO

DOIS PRA LÁ, DOIS PRA CÁ





Um dos gêneros musicais mais populares e românticos do mundo, a valsa é a inspiração para a próxima edição da série Concertos da Liberdade. Com regência do maestro Roberto Tibiriçá, a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais apresentará repertório com obras de Tchaikovsky e Johann Strauss II. O público terá duas opções para se emocionar. Na terça-feira (8/8), ao meio-dia, serão apresentados trechos do repertório com entrada gratuita e sem necessidade de ingresso.

No dia seguinte, o programa será executado na íntegra, a partir das 20h30, com ingressos a partir de R$ 10.





CASA NOVA

NA PRAÇA SETE





O arquiteto Júnior Piacesi assina o projeto da nova sede da Romano Comunicação, agência do empresário Thiago Romano, que está de mudança para o P7 Criativo, na Praça 7, no Centro de BH.