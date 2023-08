Filme sobre Angela Diniz narra seus últimos dias antes de ser assassinada

739

Isis Valverde como Angela Diniz (foto: Aline Arruda/divulgação )





Às vésperas da estreia de “Angela”, no Festival de Gramado, no próximo sábado (12/8), a atriz Isis Valverde não esconde a ansiedade para ver o filme na telona. “Fiquei muito feliz por ter sido convidada para contar esta história no cinema”, diz ela. De acordo com a atriz, Angela Diniz deve ser lembrada sempre, “para que possamos mudar as coisas”.









O elenco reúne também Gabriel Braga Nunes (Doca Street), Chris Couto (Maria Diniz, mãe de Angela), Gustavo Machado (Ibrahim Sued), Alice Carvalho (Lili), Emilio Orciollo Netto (Moreau), Bianca Bin (Toia) e Carolina Manica (Adelita Scarpa).





HOMENAGEM

ENTRE IRMÃOS





A cerimônia de homenagem aos funcionários do Fórum Lafayette, que será fechado para reformas, destacou Marluce Maria Euzébio da Silva, que dedicou à Justiça mineira 45 anos de sua vida. A cerimônia também incluiu placa destinada ao juiz aposentado Expedito Euzébio da Silva. Os dois são irmãos do médico Josualdo Euzébio da Silva, coordenador de cirurgia vascular no Hospital Biocor e titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.





CAFÉ MAGRÍ

UM ANO





Nesta quarta-feira (9/8), o Café Magrí do Parque do Palácio comemora seu primeiro ano de funcionamento. Festa das 18h às 23h, animada pelo DJ Enece.





INVERNO

FESTIVAL NO BURITIS





A banda Biquini, que já foi Cavadão, e os grupos Dexter e Velotrol são atrações do Festival de Inverno de Beagá, em 19 de agosto, na UNI-BH Buritis, a partir das 11h.





ARIGÓ

DE MINAS PARA O RIO





Nascido em Brumadinho, o ator e autor Ezequiel Vasconcelos está de volta com o solo “Arigó” no Teatro Candido Mendes, no Rio de Janeiro, durante este mês de agosto. A peça resgata uma parte pouco conhecida da história do Brasil, sobre os milhares de homens que migraram para a região Norte a fim de ajudar aos Estados Unidos na Segunda Guerra, com o envio de borracha amazônica para fins bélicos. Eles ficaram conhecidos como arigós ou soldados da borracha.





Nesta quinta-feira (10/8), às 20h, Ezequiel vai conversar com Ângela Mendes, filha de Chico Mendes, ativista socioambiental e presidenta do Comitê Chico Mendes, sobre o espetáculo e a trajetória dos soldados da borracha. O bate-papo virtual ocorrerá no perfil da peça no Instagram (@espetaculoarigo).