Inhotim abre as portas para a 2ª edição de festa para angariar fundos

O que representou a primeira edição do “Anoitecer Inhotim”, realizado em setembro do ano passado, para a instituição?

O evento foi uma celebração em conjunto a maior doação individual da história da cultura brasileira, por parte do nosso fundador Bernardo Paz. A sociedade civil, pessoas de vários lugares do Brasil, prestigiaram o evento e a instituição se mobilizando para apoiar o futuro do instituto. O saldo positivo foi muito além do valor arrecadado: foi um salto institucional.





Em relação à programação, a segunda edição é mais ampla, com número maior de atrações, ambientes e opções de ingressos. Novidades para incrementar mais o projeto ou foi exigência do público?

O Inhotim é uma caixa de ressonância que nos permite experimentar novos formatos, novos espaços. Tudo é hiperbólico por aqui e esse ano resolvemos ampliar a experiência noturna do visitante, que irá, inclusive, poder visitar na Galeria Mata a exposição “Terceiro ato: Sortilégio”, que integra o programa Abdias Nascimento e o Museu de Arte Negra, e a galeria do artista Cildo Meireles, com as obras “Glove trotter”, “Desvio para o vermelho” e “Através”.





Além dos eventos pagos, o público poderá assistir domingo, de forma gratuita, o espetáculo “Encantado”, de Lia Rodrigues. O público também pode visitar o Inhotim, às quartas-feiras, sem pagar ingresso. Essa ideia de gratuidade é uma forma de ampliar o acesso?

Nós fomos a primeira instituição a propor um programa gratuito como parte de um evento de arrecadação de fundos. A ideia é sempre ampliar os acessos e gerar novas experiências ao nosso público de forma mais inclusiva possível. Cada visita ao Inhotim é única. Esperamos ter cerca de 3 mil visitantes no domingo (20/8) assistindo ao espetáculo de Lia Rodrigues.





A propósito, qual o balanço de visitantes do museu tanto às quartas quanto durante todos os dias da semana?

Temos esse ano um aumento de cerca de 40% no número total de visitantes. Pretendemos bater a marca de 4 milhões de visitantes até outubro.





”O Inhotim de todos e para todos” foi lançado há mais de um ano, com a posse da diretoria, na qual você era presidente. Como a ideia foi evoluindo até aqui?

É um projeto da nova diretoria composta pelo Lucas Pessôa na presidência e eu na vice-presidência. Temos papéis complementares e traçamos um plano de gestão juntos, focando em três pilares fundamentais no primeiro ano: a doação e a institucionalização do museu; a criação de uma nova e moderna governança alinhada com os maiores museus do mundo e um plano de sustentabilidade e acessibilidade pensado a longo prazo. Estamos felizes com os resultados. Hoje, estamos trabalhando em um outro projeto, que chamamos de três pês: pessoas, planejamento e programação.