Cantora britânica vai à feira da Afonso Pena e faz mimo para fã

O domingo (18/5) seria apenas mais um dia de muito trabalho para Iara de Oliveira Rocha Aguiar, de 27 anos, não fosse uma visita inesperada, na barraca da feira na Afonso Pena, onde ela vende roupas em patchwork tingidas à mão. “Não consegui entender o que ela dizia. Não falo inglês”, conta a artesã, ao relembrar a chegada da cantora inglesa Bronte Shande, por volta das 14h, quando estava quase fechando a barraca. Simpática, a estrangeira, que mais tarde estaria no palco do BeFly Minascentro como vocalista da The Amy Winehouse Band, não perdeu tempo. Por meio de um aplicativo, conseguiu não somente se comunicar, comprando um vestido e uma saia longa, como convidar Iara para vê-la no show. “Já me empolguei quando ela disse que era a cantora da banda da Amy Winehouse, que gosto muito.”

• CALOR NO PALCO

Casa vazia não é sinônimo de show fraco. A plateia do teatro tinha pouco menos da metade da capacidade (1.570 lugares) ocupada. Mas quem foi não se arrependeu, graças à simpatia, à desenvoltura e ao talento de Bronte Shande, que lembrou os sucessos da cantora inglesa morta em 2011 registrados nos discos “Frank” (2003) e “Back to black” (2006).

“Está tudo bem?”, perguntou ela em português, com o sotaque britânico. Lá pelas tantas, visivelmente incomodada com o calor no palco, recebeu um leque de alguém na primeira fila. O fim do show foi uma festa. Sentada bem à vontade no palco, Bronte conversou com o público, deu autógrafos e elogiou a todos. “Que lindo! É natural?”, perguntou para uma ruiva com os cabelos cacheados. “Adorei seus brincos”, disse para outra. Emocionou-se quando um fã relembrou a trajetória de Amy.



A artesã Iara de Oliveira, que conheceu Bronte na feira da Afonso Pena, fez selfie com a cantora após o show Arquivo pessoal



• PARA SEMPRE

Iara de Oliveira estava na plateia. Conseguiu fazer uma selfie com Bronte Shande, que a reconheceu. O encontro foi rápido. “Eu não falo inglês e todo mundo que estava lá falava”, contou a artesã, que na segunda-feira (19/5) pela manhã trocou mensagens com a cantora em rede social. “Essa é uma história que vou guardar para a vida”, disse Iara. The Amy Winehouse Band reuniu o baixista Dale Davis, também diretor musical da cantora, o baterista Stuart Anning, o trompetista Henry Collins, o saxofonista Dave Temple e o guitarrista Hawi Gondwe.

• FRIO NA BARRIGA

Quem passar pelo pátio do CCBB-BH nos próximos dias pode se deparar com a performance de circo “Mão” (RJ), dirigida pelo artista gaúcho Renato Linhares (Intrépida Trupe e Foguetes Maravilha). Em tempo real, os performers Adelly Costantini, Fernanda Más, Carolina Cony, Daniel Elias, Ernesto Poittevin, Fábio Freitas e Marcelo Callado montam, aos olhos da plateia, peça por peça de uma estrutura feita de ferro e madeira – que chega a 8 metros de altura. Com coreografia hipnotizante, que altera a noção de tempo do espectador, a obra reflete sobre os rituais de chegada e despedida dos trabalhadores do circo na cidade ou, simplesmente, aquilo que antecede o salto, o voo, o “frio na barriga”. A performance segue em cartaz somente até o próximo dia 26, às quartas, quintas, sextas e segundas, às 15h, e aos sábados e domingos, às 18h, no pátio do centro cultural na Praça da Liberdade. O acesso é gratuito.

• GERAÇÕES

O CEO da Gerdau, Gustavo Werneck; o CTO da MRV Engenharia, Reinaldo Sima; e a diretora regional da Predictive Index - PI, Eliane Ramos, são convidados da empresária Alessandra Mattar e a filha, a arquiteta Anna Valente, para discutirem o desafio do “Diálogo entre gerações”. O encontro está marcado para eta terça-feira (20/5), das 8h às 12h, no The One Eventos, no Luxemburgo. Além de compartilhar experiências profissionais, os convidados irão explorar com as anfitriãs como as diferenças geracionais influenciam a forma de liderar, inovar e se comunicar dentro das organizações.

