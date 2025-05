Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Em seus nove anos de existência, o Grupo Uai Circo soma nove espetáculos em seu repertório e apresentações em eventos como o Festival Mundial de Circo. Mas foi no Sesiminas que a companhia viveu uma de suas grandes emoções.

No teatro, com a Orquestra Sesiminas, a companhia participou da Série Artes e Cordas 2025 - Sesi Cultura (principal projeto anual da Orquestra Sesiminas, combinando concertos eruditos e shows populares), com o espetáculo “Desconcerto”.

"Como foi a primeira vez que nos apresentamos com uma orquestra ao vivo, ficamos nervosos e, ao mesmo tempo, nos sentimos privilegiados por estar vivendo esse momento mágico! Apresentar com uma orquestra linda fazendo a união do erudito da orquestra com o popular do circo em um espetáculo nos trás uma sensação indescritível e mágica", comentou Fred Alves, fundador

do grupo.



• PARCERIA

A ideia de unir orquestras com o circo surgiu no início de 2024, quando o Sesiminas convidou Fred Alves para discutirem um projeto para o Dia das Crianças com a “Arca de Noé”, de Vinicius de Moraes, mas a ideia não foi adiante.

Em dezembro do mesmo ano, Fred se encontrou com o maestro Fellipe Magalhães e disse que o diretor Cusco Aznar tinha experiência e um ótimo currículo em direções artísticas com orquestras e óperas pelo mundo. "A partir dessa conversa, começamos as tratativas para a concretização do espetáculo ‘Desconcerto’, que tem criação e direção do catalão Cisco Aznar."



• NÚMERO AÉREO

Sobre as músicas escolhidas, Fred conta que boa parte foi apresentada pelo maestro Felipe Magalhães e compunham o repertório que a orquestra já tocava.

"O diretor Cisco Aznar fez alguns pedidos, como ‘Plink, plank, plunk’, ‘Pantera Cor de Rosa’, a valsa da ‘Suíte Masquerade’. A escolha do repertório foi em conjunto entre o maestro e o diretor." O ponto alto foi o número aéreo de Nayara Camargos, ao som de "Brasileirinho", de Waldir Azevedo. "Também somos uma escola de circo. Nossa sede fica localizada na Nova Suíça. Atendemos crianças de 1 ano e meio até adultos", diz Fred Alves.



• WAKE

Um dos eventos mais longevos no cenário dos esportes da região, a etapa Lagoa dos Ingleses do Brasil Wake Open comemora 25 anos e termina neste domingo (18/5), no Clube Serra da Moeda.

“Para mim, esta edição é especialmente significativa, pois marca 20 anos desde a primeira vez que produzi este evento. Uma verdadeira celebração da trajetória, persistência e amor ao esporte", afirma Bruno Dib, da Dibbra, organizadora do evento em Minas.

Desde sexta (16/5), o público acompanha também a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Wakeboard e do Pro Worlds – evento homologado pela ABW (Associação Brasileira de Wakeboard), que reúne alguns dos melhores riders do mundo e soma pontos para o ranking global da Federação Internacional de Wakeboard e Esqui Aquático.

Festival de Cannes proíbe presença de ator acusado de violência sexual



• BAZAR

Juju Menotti, filha de Gabi Menotti e do cantor sertanejo Fabiano, da dupla com César Menotti, promove neste sábado (17/5), a quinta edição de seu bazar beneficente, no Espaço 356.

Das 12h às 20h, o público poderá encontrar peças do acervo pessoal de Juju, de seus pais e de grandes marcas, com o preço máximo de R$ 150. Toda a renda será revertida para a @capebh, que realiza um trabalho essencial no apoio a crianças em tratamento oncológico.

Apesar da proibição a caudas longas, a modelo alemã Heidi Klum desafiou as novas regras com seu vestido cor-de-rosa Sameer Al-Doumy/AFP O surpreendente véu, calça comprida e cauda formaram o look da atriz francesa Juliette Binoche, presidente do júri de Cannes 2025 Sammer Al-Doumy/AFP Com seu vestido branco, a atriz chinesa Wan Quianhui desobedeceu à proibição de figurinos volumosos no tapete vermelho Sammer Al-Doumy/AFP A atriz americana Halle Berry manifestou publicamente sua preocupação com a proibição a vestidos volumosos e prometeu ajustar seu look. Ficou assim... Sameer Al-Doumy/AFP Casal impecável: o diretor Quentin Tarantino e a mulher, Daniella Pick Sameer Al-Doumy / AFP A atriz americana Eva Longoria apostou no vestido brilhante com discreta cauda preta Miguel Medina/AFP Tom Cruise combinou gravata borboleta com franjinha para a exibição do novo filme de "Missão: Impossível" Valery Hache/AFP Atriz americana Andie MacDowell exibiu terninho preto no tapete vermelho do festival francês Sameer Al-Doumy/AFP Atriz Hayley Atwell usou vestido vermelho com volume na sessão de "Missão: Impossível" 8 Sameer Al-Doumy/AFP O terno do ator Jeremy Strong, membro do júri do festival, combinou com os tons da Palma de Ouro de Cannes Valery Hache/AFP De verde, a modelo brasileira Alessandra Ambrosio fez do tapete vermelho de Cannes sua passarela Sammer Al-Doumy/AFP Elenco de "Missão: Impossível" 8 após a exibição do filme no Festival de Cannes Miguel Medina/AFP Atriz francesa Pom Klementieff apostou no longo superdecotado em tom lilás Sameer Al-Doumy / AFP Atriz americana Ariana Greenblatt em sua estreia no tapete vermelho de Cannes Valery Hache/AFP Modelo brasileira Luma Grothe escolheu vestido brilhante e decotado para cruzar o tapete vermelho de Cannes Valery Hache/AFP Modelo americana Bella Haddid apostou no pretinho ousado para a abertura do festival francês Sameer Al-Doumy/AFP O ator americano Robert De Niro com a mulher, Tiffany Chen, e filha, Helen De Niro Valery Hache/ AFP Voltar Próximo

