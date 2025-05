Grupo Corpo faz apresentação e bate-papo para crianças

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A coluna é fã de carteirinha de "21", espetáculo que fez sua estreia há 33 anos. A coreografia de Rodrigo Pederneiras é uma beleza, que enche os olhos, e a música de Marco Antônio Guimarães é uma das trilhas mais vibrantes e emocionantes. Sem contar o figurino de Freusa Zechmeister.

A peça é um marco na trajetória do Grupo Corpo. Foi a partir dela que a companhia voltou a fazer espetáculos com trilhas originais.

• • •

Por isso e muito mais, a coreografia foi escolhida para ser apresentada em duas sessões exclusivas para adolescentes e crianças, nos próximos dias 21/5 e 22/5, no Centro Cultural Unimed-BH Minas.

Após as apresentações, os bailarinos participam de bate-papo com a garotada, que tem um repertório de perguntas sempre interessante e original. Com a ação, o Grupo Corpo reforça a importância de formação de plateia, que, diante de espetáculos como "21", sai do teatro transformada de alguma forma.



• TRILHAS

O primeiro circuito de 2025 do Projeto Trilhas será lançado neste sábado (17/5), às 8h30, atrás do posto de gasolina Curva Retiro, em Nova Lima. A nova rota compõe o Circuito Vale de Trilhas e conecta a Serra da Calçada à Lagoa dos Ingleses, dois pontos que são referência na prática de mountain bike e trekking, melhorando a segurança dos esportistas que hoje utilizam a estrada BR-040 para esse trajeto.

O Projeto Trilhas foi criado há 10 anos, por iniciativa dos esportistas Fred Lanna e Christian Wagner e tem como proposta promover a construção de trilhas sustentáveis que respeitem o meio ambiente e contribuam para a qualidade de vida da população.



• NA ARGENTINA

O angiologista mineiro Francisco Reis Bastos, referência brasileira em escleroterapia com espuma, será o único brasileiro a ministrar palestras e aulas sobre essa técnica Simpósio Internacional de Fleboestética e Escleroterapia com Espuma, realizado até a próxima sexta-feira (16/5), em Buenos Aires. O simpósio em Puerto Madero é coordenado pelo especialista internacional Jorge Alberto Segura.



• TERÇA DA DANÇA

O espetáculo “Isidoro: Um negro de quilate” é atração do Terça da Dança, projeto do Teatro Marília e do CRDança BH, na próxima terça-feira (20/5). Com direção artística e atuação de Evandro Passos e direção musical e atuação de Do Xangô, a montagem aborda a história de luta e resistência de Isidoro Amorim, um faiscador negro escravizado que usou sua notória habilidade de encontrar ouro para comprar a própria liberdade e a de muitos outros. A apresentação é gratuita, com retirada de ingressos via Sympla.



• NA TV E NO TEATRO

Os atores Juliana Martins, protagonista do monólogo “O prazer é todo nosso”, e Armando Babaioff, de “Tom na fazenda”, espetáculos que integram a programação do 12º Tiradentes em Cena, estão também na novela “Dona de mim” (Globo).

Os atores darão uma pausa nas gravações para vir a Minas participar da mostra de teatro, que será realizada de 21 a 25 de maio. Babaioff apresenta “Tom na fazenda” no dia 21, no Teatro Municipal de São João Del Rei. Dirigida por Rodrigo Portella, a peça trata das tensões familiares e dos conflitos de identidade em um ambiente rural.

Já no dia 24, Juliana Martins se apresenta em “O prazer é todo nosso”, no Espaço Cultural Aimorés. O monólogo, dirigido por Bel Kutner, explora de forma humorada e natural a libido feminina e histórias peculiares sobre sexo.

