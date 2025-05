UFMG homenageia Freusa Zechmeister, que morreu em dezembro de 2024

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Arquiteta, cenógrafa e figurinista, Freusa Zechmeister será homenageada quinta-feira (15/5) com um seminário, às 15h, no auditório da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (EBA), no campus da Pampulha. Realizada pelo Teatro Universitário e pela EBA, a iniciativa dos professores Ed Andrade e Tereza Bruzzi está vinculada ao projeto Genealogias da Cenografia em Minas Gerais, do Grupo de Pesquisa Barracão UFMG. Estarão presentes Luciana Zechmeister, Alexandre Rousset e Alexandre Vasconcelos, artistas e colaboradores de Freusa, que morreu em dezembro do ano passado.

• FESTA NO MINAS

Pelos ótimos resultados que revelam o interesse do público por sua programação de cinema, teatro e, sobretudo, da biblioteca, o Centro Cultural Unimed-BH Minas se tornou importante espaço cultural da capital mineira. Por isso, ele não poderia ficar fora da programação comemorativa dos 90 anos do Minas Tênis Clube (MTC). O Festival de Teatro e Artes (Festa) oferece agenda para sócios e não sócios. O público adulto tem várias opções: “Brás Cubas”, leitura contemporânea de Paulo de Moraes sobre o romance de Machado de Assis; “Dias felizes”, de Samuel Beckett; “Banco dos sonhos”, de Kiko Marques; e “Francisco”, leitura cênico-musical da obra de Chico Buarque realizada pela atriz Mariana Arruda.

•••

O Festa preparou para as crianças oficinas gratuitas de desenho, cordel, escrita criativa e muralismo. O projeto de dança para pessoas com deficiência reafirma o caráter formativo e inclusivo do festival. A programação completa pode ser acessada no site do MTC.

• LANÇAMENTO

O escritor mineiro Léo Dicker marcou para 24 de maio, na Livraria da Rua, o lançamento de “Clara e Guto – Os segredos do Rio de Janeiro”, terceiro volume da série que conta com “Clara e Guto – Os segredos de Roma” e “Clara e Guto – Os segredos de Londres”. Desta vez, Guto e a espevitada Clara vão contar com a ajuda de Bruno, carioca apaixonado pela Cidade Maravilhosa, na missão de explorar praias, jardins, morros e museus cariocas.. As ilustrações são de Uoster Zielinsky.

• AS MAIS MAIS DE BONO

Em ritmo da comemoração dos 65 anos de Bono, vocalista da banda U2, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) pesquisou as canções de mais evidência do irlandês no Brasil. “With or without you” não só é a mais regravada (100 gravações), como a mais tocada nos últimos cinco anos em rádios, shows e festas no país. Depois dela vêm “One”, “I still haven’t found what I’m looking for” e “Beautiful day”. O Ecad informa que Regis Frazatto se destaca como o intérprete que mais gravou composições de Bono executadas no país, seguido por B.B. King.

• AGENDA

Dino Fonseca passa por Belo Horizonte com a turnê “Back to the 80’s”, prometendo o melhor do pop, rock e disco music oitentistas. O show está marcado para 14 de junho, no Mix Garden, no Jardim Canadá.

